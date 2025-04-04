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"Завели". Паша Техник пережил клиническую смерть

Сейчас динамика в состоянии артиста оценивается как "положительная"

04 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео
Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в госпитале в Таиланде. Об этом заявили в Telegram-канале проекта "Выжившие".

"Умер, завели, динамика положительная", – говорится в публикации.

Напомним, российский рэпер находится в коме в одной из больниц Таиланда. Сообщалось, что госпитализировали его 27 марта. В СМИ обсуждают разные версии случившегося, но практически все они связаны с отравлением.

Ранее сообщалось, что Техника могут транспортировать в более современный госпиталь в Бангкоке.

Происшествия культура

Комментарии 6

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Гость

17:06:43 04-04-2025

Организм жить не желает. Зачем его "заводить"?

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Гость

19:46:14 04-04-2025

Гость (17:06:43 04-04-2025) Организм жить не желает. Зачем его "заводить"?... -------- Ну вот почему когда ваши организмы жить не желают, вы в больницу бежите и ноете, что врачей вам не хватает?) А Паше Технику желаю выкарабкаться и за ум взяться, коли судьба второй шанс дает.

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Юс

17:36:22 04-04-2025

Кому это интересно? Написал, не читая...

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Гость

19:39:48 04-04-2025

Это хорошо, что будет жить.

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Гость

23:41:21 04-04-2025

тут человекеу палец дверью отрубили а за этого топите

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ДМВ

02:47:12 05-04-2025

Паша Техник умер — об этом сообщают его жена и друзья
Ему резко стало плохо, музыканта отключили от аппарата ЭКМО, медики констатировали смерть.

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