"Завели". Паша Техник пережил клиническую смерть
Сейчас динамика в состоянии артиста оценивается как "положительная"
04 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео
Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в госпитале в Таиланде. Об этом заявили в Telegram-канале проекта "Выжившие".
"Умер, завели, динамика положительная", – говорится в публикации.
Напомним, российский рэпер находится в коме в одной из больниц Таиланда. Сообщалось, что госпитализировали его 27 марта. В СМИ обсуждают разные версии случившегося, но практически все они связаны с отравлением.
Ранее сообщалось, что Техника могут транспортировать в более современный госпиталь в Бангкоке.
17:06:43 04-04-2025
Организм жить не желает. Зачем его "заводить"?
19:46:14 04-04-2025
Гость (17:06:43 04-04-2025) Организм жить не желает. Зачем его "заводить"?... -------- Ну вот почему когда ваши организмы жить не желают, вы в больницу бежите и ноете, что врачей вам не хватает?) А Паше Технику желаю выкарабкаться и за ум взяться, коли судьба второй шанс дает.
17:36:22 04-04-2025
Кому это интересно? Написал, не читая...
19:39:48 04-04-2025
Это хорошо, что будет жить.
23:41:21 04-04-2025
тут человекеу палец дверью отрубили а за этого топите
02:47:12 05-04-2025
Паша Техник умер — об этом сообщают его жена и друзья
Ему резко стало плохо, музыканта отключили от аппарата ЭКМО, медики констатировали смерть.