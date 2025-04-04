Сейчас динамика в состоянии артиста оценивается как "положительная"

04 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в госпитале в Таиланде. Об этом заявили в Telegram-канале проекта "Выжившие".

"Умер, завели, динамика положительная", – говорится в публикации.

Напомним, российский рэпер находится в коме в одной из больниц Таиланда. Сообщалось, что госпитализировали его 27 марта. В СМИ обсуждают разные версии случившегося, но практически все они связаны с отравлением.

Ранее сообщалось, что Техника могут транспортировать в более современный госпиталь в Бангкоке.