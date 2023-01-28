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Собчак взбесила подписчиков, приняв кровавую ванну из рогов марала на Алтае

Телеведущая заявила, что больше не станет прибегать к такой процедуре

28 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: t.me/ksbchk
Фото: t.me/ksbchk

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вызвала волну недовольств после публикации поста о том, как принимает кровавую ванну из рогов марала на Алтае.

"Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная "туристическая экзотика", – написала знаменитость в телеграм-канале. – Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма "Интервью с вампиром"), и моют тоже… Запах, надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни "всё, что не вредно, в жизни надо попробовать" пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную "алтайская принцесса" (что бы это ни значило) и буду отмываться".

Хотя Собчак и указала, что больше не будет принимать такие ванны, подписчиков это не остановило от критики в её адрес.

"Бедные маралы! Этот бизнес держат изверги" – "А маралов, видимо, не жаль" – "Были на мараловой ферме. Берут животное, привязывают верёвками и отпиливают по живому. Кровь сочится и течёт в эти ванны… Не при нас конечно, но с таким упоением и восторгом сотрудник рассказывал. Вышла с первыми седыми волосами оттуда, наверное. Никому не нужны такой ценой эти ванны" – "Что за издевательство над животными? Не всё в жизни надо пробовать, если есть мозги и совесть" – "Вы, Собчак, чудовище" – "Какая жуть, фу-у-у" – "В следующий раз в чан с кипятком надо" – "Вам не жалко маралов? Какой ужас" – "Бедные молодые маралы. Какая жуть это поддерживать".

Одному из комментаторов Собчак ответила, что рога у маралов на самом деле не срезают, а они "отпадают зимой – и из них добывают кровь засохшую – она не свежая совсем". В ответ некоторые стали утверждать, что телеведущая не права.

 На днях Собчак сообщила, что остановилась в отеле Altai Village на Телецком озере. Там она опубликовала фотографию полуголой себя, когда окуналась в бочку с ледяной водой.

 

Комментарии 10

  • Совсем с ума сошли? Ладно, вы Собчак ненавидите все. Но про маралов бы заткнулись. Их там так используют последние лет 500. Пантокрин вы в своих аптеках видите - он откуда взялся? Не, это не химия. Это просто кровь из Рогов и спирт. Алтайцы маралов не только в качестве носителей Рогов используют) их и едят. Представляете?))) Более того, вы сами можете это сделать) Ресторан на Красноармейском, ресторан на площади Мира, ресторан на Социалистическом - заказывайте, вам принесут. Это просто дичь. Как медведь, как утка. И еще. Собчак можно ненавидеть по идеологическим причинам. Но откровенно гадить на нее - это моветон. Я в другом лагере, чем Собчак. Она за деньги - я за идею. Просто, если вы хейтите ее, то делайте это более квалифицированно.
    28 января, Гость   Ответить
  • В узде всегда себя держите * Сказала Ксения Собчак * Понты зимою отпадают * Вот так
    28 января, Гость   Ответить
  • Походу потекла кашолка
    28 января, Гость   Ответить
  • Вот глупые люди, что на Собчак - то напали? Она что ли рога пилит? Ну не она, так других много желающих залезут в эту ванну
    28 января, Гость   Ответить
  • Нищебродов много в стране
    28 января, Гость   Ответить
  • Собчак в крови - в принципе уже новость...
    28 января, Гость   Ответить
  • А чему удивляться у этого существа покровитель Путин.Поэтому она и беспредельничает провоцируя народ.
    28 января, Гость   Ответить
  • Поэтому она и беспредельничает провоцируя народ. ---- тысячи купающихся в Белокурихе и Республике тебя не провоцируют, а Собчак провоцирует. Может завидуешь просто?
    28 января, Гость   Ответить
  • В рогах маралов нет нервных окончаний, поэтому боли они не испытывают
    28 января, Гость   Ответить
  • А еще змеи кожу скидывают, давайте их тоже жалеть?
    01 февраля, Гость   Ответить
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