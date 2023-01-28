Собчак взбесила подписчиков, приняв кровавую ванну из рогов марала на Алтае

Телеведущая заявила, что больше не станет прибегать к такой процедуре

28 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: t.me/ksbchk

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вызвала волну недовольств после публикации поста о том, как принимает кровавую ванну из рогов марала на Алтае.

"Какая кровавая барыня без мараловых ванн? На Алтае это главная "туристическая экзотика", – написала знаменитость в телеграм-канале. – Тебя кормят маралом (не огонь), поят мараловой настойкой (и ты такой как из фильма "Интервью с вампиром"), и моют тоже… Запах, надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни "всё, что не вредно, в жизни надо попробовать" пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную "алтайская принцесса" (что бы это ни значило) и буду отмываться".

Хотя Собчак и указала, что больше не будет принимать такие ванны, подписчиков это не остановило от критики в её адрес.

"Бедные маралы! Этот бизнес держат изверги" – "А маралов, видимо, не жаль" – "Были на мараловой ферме. Берут животное, привязывают верёвками и отпиливают по живому. Кровь сочится и течёт в эти ванны… Не при нас конечно, но с таким упоением и восторгом сотрудник рассказывал. Вышла с первыми седыми волосами оттуда, наверное. Никому не нужны такой ценой эти ванны" – "Что за издевательство над животными? Не всё в жизни надо пробовать, если есть мозги и совесть" – "Вы, Собчак, чудовище" – "Какая жуть, фу-у-у" – "В следующий раз в чан с кипятком надо" – "Вам не жалко маралов? Какой ужас" – "Бедные молодые маралы. Какая жуть это поддерживать".

Одному из комментаторов Собчак ответила, что рога у маралов на самом деле не срезают, а они "отпадают зимой – и из них добывают кровь засохшую – она не свежая совсем". В ответ некоторые стали утверждать, что телеведущая не права.

На днях Собчак сообщила, что остановилась в отеле Altai Village на Телецком озере. Там она опубликовала фотографию полуголой себя, когда окуналась в бочку с ледяной водой.