"Полное соединение с природой". Собчак снова приехала отдохнуть на Алтай

Ведущая решила в этот раз побывать на Телецком озере

26 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Собчак"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снова отдыхает на Алтае. В своём Telegram-канале "Собчак" она опубликовала снимки из Altay Village на Телецком озере, назвав отель "суперместом".

"Быстро сюда добраться можно только на вертолёте, и это создаёт определённый фильтр, людей мало, полное соединение с природой", – написала она, отметив, что посещение бани в снежном лесу для неё "бесценно". Напомним, что в прошлый раз Собчак приезжала на Алтай летом. Однако телеведущая не только отдыхала, но и снимала выпуск с блогером Еленой Блиновской, которая пригласила её в качестве ведущей на свою частную вечеринку. Среди гостей тогда также побывали певица Нюша, телеведущая Виктория Боня, блогеры Артём и Валерия Чекалины, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров и другие.