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"Полное соединение с природой". Собчак снова приехала отдохнуть на Алтай

Ведущая решила в этот раз побывать на Телецком озере

26 января 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал
Фото: Telegram-канал "Собчак"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снова отдыхает на Алтае. В своём Telegram-канале "Собчак" она опубликовала снимки из Altay Village на Телецком озере, назвав отель "суперместом".

"Быстро сюда добраться можно только на вертолёте, и это создаёт определённый фильтр, людей мало, полное соединение с природой", – написала она, отметив, что посещение бани в снежном лесу для неё "бесценно". Напомним, что в прошлый раз Собчак приезжала на Алтай летом. Однако телеведущая не только отдыхала, но и снимала выпуск с блогером Еленой Блиновской, которая пригласила её в качестве ведущей на свою частную вечеринку. Среди гостей тогда также побывали певица Нюша, телеведущая Виктория Боня, блогеры Артём и Валерия Чекалины, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров и другие.

 

Комментарии 21

  • А нам совсем не интересно где она отдыхает
    26 января, Гость   Ответить
  • Вот это новость! И в разделе "культура"!!:)
    26 января, Гость   Ответить
  • Прискакала кобыла вислоухая.
    26 января, Гость   Ответить
  • Лошадка отдохнуть от беготни туда сюда приехала.
    26 января, Гость   Ответить
  • С титьками сильно напутано у бабёшки
    26 января, Гость   Ответить
  • Поганой метлой эту тварь с нашей земли, чтобы воздух не портила.
    26 января, Гость   Ответить
  • она разве ещё не инагент?
    26 января, Гость   Ответить
  • Вонннн!!!!Пошла.....Простит-а..
    26 января, Гость   Ответить
  • Вон оно чё. То-то вчера про Михалкова гадости писала здесь на АМИКе.
    26 января, Гость   Ответить
  • С титьками сильно напутано у бабёшки -------- ничего не напутано. их почти нет
    26 января, Гость   Ответить
  • С титьками сильно напутано у бабёшки -------- ничего не напутано. их почти нет Ну, судя по комментариям, вам есть чем гордиться? Не всем нравятся "как у дойной коровы".
    26 января, Гость   Ответить
  • Интеллектуалы в комментариях.)))
    26 января, Гость   Ответить
  • Не всем нравятся "как у дойной коровы". ------- у вас тоже не выросли?
    26 января, Гость   Ответить
  • после кровавой барыни надо окропить живой водой.
    26 января, Гость   Ответить
  • Алтай Вилладж. Не удивительно. Там ценники от 25 тысяч до 550 тысяч за сутки. Что бы там могло быть плохо?) Просто достаточно сказать, что полотенца там не худшего, а возможно лучшего качества, чем в турецких пяти звездах в Белеке.
    26 января, Гость   Ответить
  • Попа с кадилом теперь туда надо отправлять на месяцок-другой
    26 января, Гость   Ответить
  • Думаю ей это уже не поможет. Может наступить временное просветление пока она там.
    26 января, Гость   Ответить
  • Вы не правы-лошадь более-менее смотрится. Вот раньше (до пластики) это было преотвратное зрелище, но зато такая рожа с биографией папы в рекламе тогда не нуждалась.
    26 января, Гость   Ответить
  • Чего вы такие злые, накинулись всем скопом на бедную лошадку! Пускай себе попасется...
    26 января, Гость   Ответить
  • Зачем гробить и осквернять экологию и природу Края
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну хоть Россию пока любит говорит, не как многие другие знаменитые изуверы
    28 января, Гость   Ответить
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