Собственников жилья в 2025 году ждут новые штрафы
Изменения касаются пожарной безопасности, налогообложения, газового оборудования и освоения земель
14 января 2025, 08:14, ИА Амител
С 2025 года в России вступили в силу изменения, затрагивающие правила использования недвижимости. Нововведения касаются пожарной безопасности, налогообложения, газового оборудования и освоения земельных участков. Об этом РБК рассказали эксперты и юристы.
В многоквартирных домах с 1 января запрещается хранить легковоспламеняющиеся жидкости, захламлять пожарные люки и изменять направление открывания входных дверей. За нарушение этих требований жильцы могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей (ранее максимум составлял 10 тысяч рублей).
Также с 1 января для доходов от продажи недвижимости стоимостью свыше 2,4 млн рублей введена прогрессивная шкала НДФЛ с налоговыми ставками от 13 до 22%. Умышленная неуплата налога теперь обойдется нарушителям штрафом в размере 40% от суммы недоимки.
Штрафы за неправильное обращение с газовым оборудованием также увеличены. Владельцы газовых плит могут заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, если:
- срок службы оборудования превышает 20 лет;
- плита установлена не на специальном месте;
- собственник отказывает в доступе газовикам для проверки оборудования.
С марта 2025 года начнут штрафовать за неиспользование земельных участков в течение трех лет. Если участок не осваивается, его владелец может получить штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.
09:13:08 14-01-2025
Как будут реализовать на практике? Что с газовыми плитами? Надо срочно отказываться от газа, если нет возможности сразу заменить плиту 20тилетку?
09:36:30 14-01-2025
Надо срочно отказываться от газа, если нет возможности сразу заменить плиту 20тилетку?
Костры для приготовления пищи в квартирах тоже запрещены!
10:13:34 14-01-2025
Гость (09:36:30 14-01-2025) Надо срочно отказываться от газа, если нет возможности сразу... Ну зачем же костер? Можно варить в мультиварке, воду греть в электрочайнике. Бюджетная газовая плита с духовкой стоит в районе 30 000р. ещё запросят деньги за отключение старой и подключение новой. Если брать только варочную панель, то тоже дополнительные расходы, необходима столешница, куда её монтировать. И ещё какой-то электроприбор вместо духовки. Тогда пусть пересматривают тарифы на электричество. Сейчас в Барнауле 5,56р кВт, скоро будет больше 6р. У кого электроплиты, платят дешевле. Получается, в квартире с газом не предусмотрены холодильники, стиралки, пылесосы. Вводят строгие ограничения на использование газового оборудования - значит, надо давать возможность собственникам отказаться от газа и перейти на тариф с электроплитами.
09:56:00 14-01-2025
1. Кто будет определять сколько лет моей газовой плите? мне паспорт хранить ?
2."В многоквартирных домах с 1 января запрещается хранить легковоспламеняющиеся жидкости" . Типичными представителями таких ЛВЖ являются: уайт-спирит; керосин; сольвент; скипидар. То есть теперь бутылку АЦЕТОНА домой не принести?
10:18:44 14-01-2025
Гость (09:56:00 14-01-2025) 1. Кто будет определять сколько лет моей газовой плите? мне ... У проверяющих есть карточки на все квартиры с газом. Там записаны даты подключения плит. Легковоспламеняющимися жидкостями являются спирт (алкоголь), лак для волос. Вроде и дезодоранты, освежители воздуха в баллончиках тоже.
13:14:00 14-01-2025
Гость (09:56:00 14-01-2025) 1. Кто будет определять сколько лет моей газовой плите? мне ... Духи, одеколон и спиртные напитки с высоким содержанием спирта тоже только в гараже держите!
13:27:09 14-01-2025
Гость (09:56:00 14-01-2025) уайт-спирит; керосин; сольвент; скипидар. То есть теперь бутылку АЦЕТОНА домой не принести?
Принес, выпил/вынюхал и вернул где взял. )))
10:01:25 14-01-2025
"собственник отказывает в доступе газовикам для проверки оборудования" - как определить? если проверяльщики даже время не могут назвать точное, отпрашиваться на весь день и в итоге никто не придет?
10:42:16 14-01-2025
Урбаниздко (10:01:25 14-01-2025) "собственник отказывает в доступе газовикам для проверки обо... Что толку от проверок? Пришла с губкой и фейри, типа она проверила! Выписала квитанцию на семьсот с чем-то рублей. На мои жалобы, что пахнет газом, ответила, всё нормально. Сами открутили верхнюю крышку, обнаружили трещину в месте подключения плиты. Перекрыли кран от основной трубы и не пользуемся газом.
10:15:40 14-01-2025
А штрафы за барабанную установку в квартире жильцы которой отказываются делать звукоизоляцию будут?
А то есть одна семейка нищебродов, на игрушку сыну бабло нашли а еа изоляцию денег нет вот и слушаешь долбежку каждый день в течении 4 лет.
10:17:19 14-01-2025
плита установлена не на специальном месте - что за спец место?
12:26:56 14-01-2025
Гость (10:17:19 14-01-2025) плита установлена не на специальном месте - что за спец мест... то что указано в проекте газификации
12:26:19 14-01-2025
"изменять направление открывания входных дверей" - хаха, у нас половина дома так заменили входные двери, потому что внутрь открывать неудобно, их теперь оштрафуют?
13:02:12 14-01-2025
Гость (12:26:19 14-01-2025) "изменять направление открывания входных дверей" - хаха, у н... В ПРОДАЖЕ НЕТ ДВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ БЫ ОТКРЫВАЛИСЬ ВОВНУТРЬ. Их просто не изготавливают. И не в половине дома, а во всём доме, исключая 2 квартиры, двери открываются наружу.
14:07:55 14-01-2025
Гость (13:02:12 14-01-2025) В ПРОДАЖЕ НЕТ ДВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ БЫ ОТКРЫВАЛИСЬ ВОВНУТРЬ. Их пр... Есть в продаже двери вовнутрь, застройщик же где-то их купил и поставил, и в проекте так нарисовал. А наружу по нормативам нельзя открывать, потому что коридор прямой и длинный, если при пожаре в дыму люди побегут к выходу, то добегут точно не все.
Но народ чихал на нормативы, понаставил толстых дорогих богатых дверей наружу, интересно как теперь ситуация будет развиваться. Бюджет штрафами нужно пополнять, а тут клондайк просто.
14:42:20 14-01-2025
Гость (14:07:55 14-01-2025) Есть в продаже двери вовнутрь, застройщик же где-то их купил... Про всех застройщиков ничего не могу сказать. Но в новых домах, где довелось бывать, входные квартирные двери открываются наружу. Мало того! ВСЕ ДОМОФОННЫЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ НАРУЖУ!!! Вот здесь действительно засада! Если перед подъездом что-то упадет, дерево там, то никто не выйдет.
13:08:41 14-01-2025
Колхоз-news, барин edition
15:03:17 14-01-2025
надо подъезды проверять где площадки под кладовки делают на каждом этаже, там не понятно что хранят, не предусмотрено кладовки, снести
15:03:34 14-01-2025
Все двери с домофонами открываются наружу, если вдруг сильный буран, наметет снег, не откроешь! Мало того, над входом поналепили треугольные крыши, не предусмотренные проектом, управляющие компании собрали с жителей существенные суммы на эти архитектурные изыски. Тогда как изначально были плоские площадки с опорами на трубы среднего диаметра. На плоскость можно было вылезти из окна подъезда и по трубам спустится вниз в случае экстремальной ситуации.
16:16:28 14-01-2025
А плашек нет ............ как трамвай пускать собрались?