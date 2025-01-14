Изменения касаются пожарной безопасности, налогообложения, газового оборудования и освоения земель

14 января 2025, 08:14, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

С 2025 года в России вступили в силу изменения, затрагивающие правила использования недвижимости. Нововведения касаются пожарной безопасности, налогообложения, газового оборудования и освоения земельных участков. Об этом РБК рассказали эксперты и юристы.

В многоквартирных домах с 1 января запрещается хранить легковоспламеняющиеся жидкости, захламлять пожарные люки и изменять направление открывания входных дверей. За нарушение этих требований жильцы могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей (ранее максимум составлял 10 тысяч рублей).

Также с 1 января для доходов от продажи недвижимости стоимостью свыше 2,4 млн рублей введена прогрессивная шкала НДФЛ с налоговыми ставками от 13 до 22%. Умышленная неуплата налога теперь обойдется нарушителям штрафом в размере 40% от суммы недоимки.

Штрафы за неправильное обращение с газовым оборудованием также увеличены. Владельцы газовых плит могут заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, если:

срок службы оборудования превышает 20 лет;

плита установлена не на специальном месте;

собственник отказывает в доступе газовикам для проверки оборудования.

С марта 2025 года начнут штрафовать за неиспользование земельных участков в течение трех лет. Если участок не осваивается, его владелец может получить штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.