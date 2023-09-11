Он поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал сделать все, чтобы "наш город стал еще круче и краше, впереди всей планеты"

11 сентября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы с 76,4% (2 419 437) голосов после обработки 85,22% протоколов УИК, пишет РИА Новости.

Он поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал сделать все, чтобы "наш город стал еще круче и краше, впереди всей планеты".

Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов c 8,12% голосов (257 155 избирателей), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с 5,68% (179 747), его коллега от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 5,34% (169 041) и первый зампред руководителя фракции "Справедливая России – Патриоты – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,94% (124 843).

Ранее сообщили, что Виктор Томенко занимает первое место по итогам голосования в Алтайском крае и становится главой региона еще на пять лет.