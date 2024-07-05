Также справороссы считают правильным снизить налоговое бремя на средний класс

05 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

"Справедливая Россия – За правду" внесла на рассмотрение Госдумы поправки в налоговое законодательство. Социалисты считают существующую шкалу налогообложения не до конца справедливой и предлагают действующие меры по исправлению ситуации.

Народные избранники считают необходимым обнулить налог для малоимущих и повысить ставки НДФЛ для сверхбогатых. При этом эсеры предлагают не повышать шкалу 13% для тех россиян, кто получает менее 5 млн рублей в год. Для тех, кто получает от 5 до 50 млн, налог может составить 15%, от 50 до 100 млн рублей – 18%, от 100 до 250 млн рублей – 20%, от 250 до 500 млн рублей – 25%, свыше 500 млн рублей в год – 35%.

"В таком варианте прогрессивная шкала в меньшей степени затрагивает средний класс, больше – сверхбогатых и в целом служит более эффективному преодолению доходного неравенства", – цитирует лидера социалистов Сергея Миронова партийная пресс-служба.

При этом северные надбавки и районные коэффициенты предлагается освободить от уплаты НДФЛ, а сумму налоговых вычетов на детей увеличить вдвое. Также регионам предлагают дать право вводить особый налоговый вычет в сумме до 500 тысяч рублей для медиков, учителей, работников культуры в возрасте до 35 лет. Это в том числе поможет решить и "кадровый голод" в этих сферах.

"Нынешняя шкала налогообложения хоть и считается прогрессивной, но вот назвать ее справедливой до сих пор нельзя. Бедные все еще "задыхаются" от налогов и продолжают беднеть, а вот богатые могут отдавать государству больше", – считает депутат Госдумы лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Поправки СРЗП также предлагают установить мораторий на дальнейшее увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль вплоть до 2030 года.