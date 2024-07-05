Социалисты настаивают на ужесточении прогрессивной шкалы НДФЛ в отношении богатых
Также справороссы считают правильным снизить налоговое бремя на средний класс
05 июля 2024, 17:00, ИА Амител
"Справедливая Россия – За правду" внесла на рассмотрение Госдумы поправки в налоговое законодательство. Социалисты считают существующую шкалу налогообложения не до конца справедливой и предлагают действующие меры по исправлению ситуации.
Народные избранники считают необходимым обнулить налог для малоимущих и повысить ставки НДФЛ для сверхбогатых. При этом эсеры предлагают не повышать шкалу 13% для тех россиян, кто получает менее 5 млн рублей в год. Для тех, кто получает от 5 до 50 млн, налог может составить 15%, от 50 до 100 млн рублей – 18%, от 100 до 250 млн рублей – 20%, от 250 до 500 млн рублей – 25%, свыше 500 млн рублей в год – 35%.
"В таком варианте прогрессивная шкала в меньшей степени затрагивает средний класс, больше – сверхбогатых и в целом служит более эффективному преодолению доходного неравенства", – цитирует лидера социалистов Сергея Миронова партийная пресс-служба.
При этом северные надбавки и районные коэффициенты предлагается освободить от уплаты НДФЛ, а сумму налоговых вычетов на детей увеличить вдвое. Также регионам предлагают дать право вводить особый налоговый вычет в сумме до 500 тысяч рублей для медиков, учителей, работников культуры в возрасте до 35 лет. Это в том числе поможет решить и "кадровый голод" в этих сферах.
"Нынешняя шкала налогообложения хоть и считается прогрессивной, но вот назвать ее справедливой до сих пор нельзя. Бедные все еще "задыхаются" от налогов и продолжают беднеть, а вот богатые могут отдавать государству больше", – считает депутат Госдумы лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Поправки СРЗП также предлагают установить мораторий на дальнейшее увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль вплоть до 2030 года.
17:42:37 05-07-2024
свыше 500 млн рублей в год --- сколько таких у нас в стране, человек 100
20:29:08 05-07-2024
Гость (17:42:37 05-07-2024) свыше 500 млн рублей в год --- сколько таких у нас в стране,... Гораздо больше. И с них налог не такой уж маленький будет: 500 000 000*35%=175 млн налогов с одного человека *1000 =175 мрд рублей. Для сравнения бюджет Алтайского края 164 мрд . рублей.
23:25:50 05-07-2024
Расплатиться все равно конечный потребитель.
09:16:25 06-07-2024
Гость (23:25:50 05-07-2024) Расплатиться все равно конечный потребитель.... Одназначна, бабушка на маленькай пенсии.