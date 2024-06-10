Чем больше зарабатываешь, тем больше придется перечислять государству

10 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФНС России по Алтайскому краю

Платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по максимальной ставке 22% с 2025 года будут 14 жителей Алтайского края, так как у каждого из них годовой доход превышает 50 млн руб. Еще порядка 2,5 тысячи человек посчитают налог по повышенной ставке 15%. Такие предварительные подсчеты озвучил на пресс-конференции руководитель региональной УФНС Алексей Легостаев.

"Прогрессивная шкала налогообложения в 22% коснется небольшой категории физических лиц. Доходы свыше 50 млн руб., без учета дивидендов и ценных бумаг, в Алтайском крае имеют всего 14 человек. Самая распространенная новая категория – граждане с доходами от 2,4 до 5 млн руб. По нашим оценкам, 2,5-3 тысячи человек коснется эта норма. Но не из-за этих 3000 человек надо переживать. Нужно радоваться за несколько тысяч, у которых ставка НДФЛ снизится до 6%. Многодетные семьи, у которых низкий прожиточный минимум, будут иметь право на пособие, которое будет выплачивать социальный фонд в размере 7% ранее уплаченного НДФЛ", – сказал Легостаев.

Как ранее сообщал amic.ru, с 1 января 2025 года в России вступят изменения в налоговое законодательство, в частности, будет введена пятиступенчатая шкала налогообложения, в которой ставки НДФЛ будут зависеть от вида дохода и его размера за год.



Тем, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц, переживать не стоит – для них ничего не изменится. Для остальных прогрессивная шкала выглядит следующим образом: