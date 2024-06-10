Стало известно, сколько жителей Алтайского края будут платить НДФЛ по ставке 22%
Чем больше зарабатываешь, тем больше придется перечислять государству
10 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по максимальной ставке 22% с 2025 года будут 14 жителей Алтайского края, так как у каждого из них годовой доход превышает 50 млн руб. Еще порядка 2,5 тысячи человек посчитают налог по повышенной ставке 15%. Такие предварительные подсчеты озвучил на пресс-конференции руководитель региональной УФНС Алексей Легостаев.
"Прогрессивная шкала налогообложения в 22% коснется небольшой категории физических лиц. Доходы свыше 50 млн руб., без учета дивидендов и ценных бумаг, в Алтайском крае имеют всего 14 человек. Самая распространенная новая категория – граждане с доходами от 2,4 до 5 млн руб. По нашим оценкам, 2,5-3 тысячи человек коснется эта норма. Но не из-за этих 3000 человек надо переживать. Нужно радоваться за несколько тысяч, у которых ставка НДФЛ снизится до 6%. Многодетные семьи, у которых низкий прожиточный минимум, будут иметь право на пособие, которое будет выплачивать социальный фонд в размере 7% ранее уплаченного НДФЛ", – сказал Легостаев.
Как ранее сообщал amic.ru, с 1 января 2025 года в России вступят изменения в налоговое законодательство, в частности, будет введена пятиступенчатая шкала налогообложения, в которой ставки НДФЛ будут зависеть от вида дохода и его размера за год.
Тем, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц, переживать не стоит – для них ничего не изменится. Для остальных прогрессивная шкала выглядит следующим образом:
- 15% – если годовой доход от 2,4 млн до 5 млн руб.;
- 18% – если годовой доход от 5 млн до 20 млн руб.;
- 20% – если годовой доход 20 до 50 млн руб.;
- 22% – если годовой доход от 50 млн руб.
07:33:23 10-06-2024
Ну и где справедливость?
Я 7 лет учился чтобы была достойная зарплата, и теперь я буду платить 20%....А вот эти нищеброды ленивые, которым лень жопу оторвать от дивана, и постоянно ноют о низком доходе, будут платить меньше.
Ну и какова цель тогда? Он не работает и не платит, я вкалываю как ишак и плачу выше других.
Вон забирайте яхты у алигархов, там где ВОРУЮТ, а с честных работяг отвалите!
07:51:13 10-06-2024
Гость (07:33:23 10-06-2024) Ну и где справедливость? Я 7 лет учился чтобы была досто... Не работай, платить не будешь.
08:02:37 10-06-2024
Гость (07:33:23 10-06-2024) Ну и где справедливость? Я 7 лет учился чтобы была досто... А вот эти нищеброды --- красиво сказал. В 1917 такие же нищеброды были. Ленивые. Им проще было начать стрелять
08:08:51 10-06-2024
Гость (07:33:23 10-06-2024) Ну и где справедливость? Я 7 лет учился чтобы была досто...
Не парься, ты и миллиона-то в год не зарабатываешь.
07:49:33 10-06-2024
Когда зарплаты в крае начнут расти? Сравните эти цифры с другими регионами))) Смех!
08:06:36 10-06-2024
Да-да-да, гипотетический руководитель фирмы будет платить налог больше. Но разницу большисти в цену товара и услуги заложить и нивелир у него. А на выходе хоп, и налог платит только конечный потребитель. Круто! И всё это по просьбам трудящихся. p/s Если ты пьёшь с ворами , опасайся за свой кошелёк... Хе-хе
08:22:59 10-06-2024
Бартоломео (08:06:36 10-06-2024) Да-да-да, гипотетический руководитель фирмы будет платить на... Че то гипотетические руководители фирмы этому не радуются. Подозревают, что нагнули именно их. Нищебродов ругают
08:41:39 10-06-2024
Гость (08:22:59 10-06-2024) Че то гипотетические руководители фирмы этому не радуются. П... Потому что им придётся повышать цены, следовательно выслушивать недовольства, да и корректировать расчёты .
09:39:43 10-06-2024
Гость (08:41:39 10-06-2024) Потому что им придётся повышать цены, следовательно выслушив... Потому что им придётся повышать цены --- Ой, ..., придется. А сейчас они их не повышаю, потому что добрые. А нищеброды заставляют их быть злыми. Анекдот
08:08:59 10-06-2024
для 07:33 семь лет ты очень плохо учился, даже Алигархом не стал!! Кстати, кто это а?
08:19:37 10-06-2024
Опять вернемся с налогами к черным конвертам))
12:30:54 10-06-2024
Гость (08:19:37 10-06-2024) Опять вернемся с налогами к черным конвертам))... А сейчас их нет?
08:26:38 10-06-2024
А эти новые налоги пойдут,конечно,на социалку,на новые школы,поликлиники и другие блага для народа!))))
08:26:55 10-06-2024
Прогрессивная система налогообложения в Швеции существует с 1902 года ---- они успели до 1917. Как чувствовали. Их систему называют Шведский социализм. Вроде неплохо живут
08:33:46 10-06-2024
14 жителей --- интересно фамилии узнать можно. Теперь на них особая нагрузка, мы им особенно благодарны должны быть, в том числе за школы, больницы, пенсии, поэтому надо знать кому
09:50:28 10-06-2024
Скорее всего это крупные налогоплательщики в Крае, часть из них сельскохозяйственные, промышленные, строительные, крупносетевые продуктовые и тд. Я думаю эти люди и так у всех на слуху и на виду, потому что они это все делают в белую. И вместе с ними есть арава людей скорее всего на разных должностных постах, которые просто кэшем берут и их "доходы" нигде нефигурируют. А суммы сопоставимые))) 50 лямов в год это по сути копейки, это более менее средний гос контракт. Поээтому вся эта возня в амике в пользу бедных
08:57:59 10-06-2024
Не большую кучку буржуинов Алтайского края прижмут налогами, а многочисленная масса так и останутся нищебродами.
09:41:13 10-06-2024
Гость (08:57:59 10-06-2024) Не большую кучку буржуинов Алтайского края прижмут налогами,... Не большую кучку буржуинов Алтайского края прижмут налогами --- поэтому их трогать не надо?
09:10:53 10-06-2024
Мы искренне радуемся,что не мы станем жить немного лучше,а тому,что кто-то станет жить чуть беднее!
10:20:31 10-06-2024
Бомж (09:10:53 10-06-2024) Мы искренне радуемся,что не мы станем жить немного лучше,а т... Даже не так) Мы искренне радуемся тому, что сами будем жить хуже. Или кто-то думает, что налог на прибыль, который был 20%, а станет 25, не будет "отбит" наценкой? Или что конторы на УСН, которые будут платить НДС, оставят цены на прежнем уровне? Про остальное я уже молчу.
09:41:05 10-06-2024
Мне нравятся такие одинаковые вбросы в разных изданиях "чем больше зарабатываешь, тем больше платишь..." А разве до этого было не так? С 1 000 000 платишь 130 000 (13%), а с 10 000 000 - 1 300 000 (13%)... Как видим из примера, кто больше зарабатывает, тот больше платит. И, на первый взгляд, достаточно справедливо выглядит: во сколько раз больше зарабатываешь, во столько раз больше платишь...
Платим мы, как налогоплательщики, по сути не проценты, а деньги в абсолютном выражении. При этом в заголовках мелькают относительные величины 13%... 22%. Еще беспокоит другой момент: учитывая текущий уровень инфляции, мы скоро будем получать много в абсолютном выражении, а значит и платить уже 13% , 15 ...22... Налогооблагаемая база не формируется относительно условного прожиточного минимума за некий период, а абсолютна. Другими словами через 10 лет мы будем иметь условный мрот 100 000р, среднюю з/п 250 000 и платить уже 15%... И мало кого будет волновать, что с такой з/п твой пакет на выходе из Мра будет такой же как и раньше, а то и скуднее...
09:51:46 10-06-2024
Гость (09:41:05 10-06-2024) Мне нравятся такие одинаковые вбросы в разных изданиях "чем ... Отличный комментарий! Т.е. нас налюбили как всегда?