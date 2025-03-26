Социалисты приняли более 20 просьб о помощи от жителей Ключевского района

Депутат Александр Терентьев уже готовит запросы в соответствующие инстанции для решения проблем

26 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Оксана Молодых на приеме граждан / Фото: altai.spravedlivo.ru

21 и 22 марта представители общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева побеседовали с гражданами Ключевского района. Социалисты посетили пять населенных пунктов муниципалитета – п. Целинный, с. Петухи, Каип, Северка и Покровка. Руководитель приемной Оксана Молодых приняла более 20 обращений. Парламентарий уже готовит запросы в соответствующие инстанции для решения вопросов.

Одно из обращений поступило от жителя с. Северка, который просил содействия в получении звания "Ветеран труда".

У мужчины 40 лет и 10 месяцев трудового стажа, начиная с 1974 года он работал трактористом и служил в армии. Его неоднократно награждали благодарственными письмами от предприятия и местных властей. Также о нем писали статьи в районной и краевой газетах.

Несмотря на трудовые заслуги, звание не присвоили из-за того, что на определенном этапе работодатель не уплачивал взносы за мужчину. Заявитель обратился с просьбой помочь восстановить справедливость, и депутат уже готовит запрос в отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.

Жители Целинного рассказали об участии в грантах, которые они активно используют для благоустройства поселка. Почетный житель района и депутат Ключевского районного собрания Нина Линник провела экскурсию по местному музею, который хранит историческое наследие села.

В с. Каип обсуждали вопросы, связанные с медицинским обслуживанием участников СВО. Также жителей беспокоит состояние озера Бульдюк, где обитают охраняемые дикие утки. Это запрещает им устанавливать насосы для пополнения водоема.

Оксана Молодых на приеме граждан / Фото: altai.spravedlivo.ru

Обсудили и вопрос создания муниципального округа. Мнения жителей района разделились: в п. Целинном большинство поддержали преобразование, а в с. Северка к нему отнеслись отрицательно.

Другие жалобы касались состояния дороги по ул. Пролетарской в с. Ключи, проблем получения звания "Ветеран труда". Также сельчане интересовались условиями конкурса на получение стипендии от депутата Госдумы Александра Терентьева.