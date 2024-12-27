Соцсети: 48-градусный мороз ударил по селу на Алтае

Экстремальный холод пришел в село Курай

27 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал "Наш Алтай | Горно-Алтайск" / t.me/nash_altay

Сильный мороз ударил по селу Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Наш Алтай".

Отмечается, что утром 27 декабря здесь похолодало до -48 градусов.

Местные жители поделились кадрами, на которых на улице светит ясное солнце, стоит туман и ездит немного машин. Пешеходов на видео при этом нет совсем.

Ранее сообщили, что перед Новым годом на Алтайский край обрушатся метели и снегопады. Водителей также предупредили о гололедице и снежных заносах.