Соцсети: 48-градусный мороз ударил по селу на Алтае
Экстремальный холод пришел в село Курай
27 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
Кадр из видео: телеграм-канал "Наш Алтай | Горно-Алтайск" / t.me/nash_altay
Сильный мороз ударил по селу Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Наш Алтай".
Отмечается, что утром 27 декабря здесь похолодало до -48 градусов.
Местные жители поделились кадрами, на которых на улице светит ясное солнце, стоит туман и ездит немного машин. Пешеходов на видео при этом нет совсем.
Ранее сообщили, что перед Новым годом на Алтайский край обрушатся метели и снегопады. Водителей также предупредили о гололедице и снежных заносах.
14:48:07 27-12-2024
Давайте уже определимся. Не на Алтае,а в Республике Алтай или в Горном Алтае. С неграмотных москвичей не надо пример брать.
15:03:51 27-12-2024
Гость (14:48:07 27-12-2024) Давайте уже определимся. Не на Алтае,а в Республике Алтай ил... они еще с Арбатом и Мало-Тобольской определится не могут, а вы уже про Алтай
06:49:45 28-12-2024
Гость (14:48:07 27-12-2024) Давайте уже определимся. Не на Алтае,а в Республике Алтай ил... новость-то не москвичи дают, а амик, это они, получается, не в курсе
14:59:01 27-12-2024
северные не зазря платят.