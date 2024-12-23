"Хороший морозец" до -35 градусов ударит по Сибири в новогоднюю неделю
Такая ситуация связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона
23 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru
В регионах Западной Сибири температура ночью будет опускаться до -35 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до минус 30 градусов, хороший морозец", – отметил синоптик.
Такая ситуация, пояснил он, связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, который находится между азиатской частью России и североамериканским континентом.
11:47:42 23-12-2024
Вентускай... Сайт прогноза погоды
07:49:52 24-12-2024
А как сибиряк без мороза а....мороз нужен однозначно.