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"Хороший морозец" до -35 градусов ударит по Сибири в новогоднюю неделю

Такая ситуация связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона

23 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru
Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

В регионах Западной Сибири температура ночью будет опускаться до -35 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до минус 30 градусов, хороший морозец", – отметил синоптик.

Такая ситуация, пояснил он, связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, который находится между азиатской частью России и североамериканским континентом.

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

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Погода Сибирь

Комментарии 2

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Костя

11:47:42 23-12-2024

Вентускай... Сайт прогноза погоды

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Гость

07:49:52 24-12-2024

А как сибиряк без мороза а....мороз нужен однозначно.

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