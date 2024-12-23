Такая ситуация связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона

23 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

В регионах Западной Сибири температура ночью будет опускаться до -35 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе возвращается зимняя погода в Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую области, ночью температура будет опускаться до минус 30 градусов, хороший морозец", – отметил синоптик.

Такая ситуация, пояснил он, связана с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, который находится между азиатской частью России и североамериканским континентом.