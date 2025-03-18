Соцсети: барнаульцы не могут уехать на работу из-за автобусных рейдов
Со слов горожан, водители автобусного маршрута № 51 не берут стоящих пассажиров из-за штрафов
18 марта 2025, 11:11, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на невозможность уехать на маршрутках из-за полицейских рейдов. Об этом сообщает "Черное и Белое Барнаул".
Со слов горожан, проблемы возникли с маршрутом № 51: водители автобусов отказываются брать стоящих пассажиров.
"Уже несколько дней в связи с тем, что полиция штрафует маршрутки за стоящих людей, на 51-м маршруте отказываются брать стоя. Соответственно, сесть люди могут только на самой первой остановке", – делятся очевидцы.
Также барнаульцы отмечают, что больше всего сложностей возникает утром, когда всем нужно на работу, а автобусы ходят с интервалами в полчаса. Как утверждают горожане, после часа попыток около 20 человек объединялись, чтобы вызвать такси.
В комментариях подписчики сообщества предположили, что причина происходящего может крыться в нехватке транспорта на линии.
Как сообщает ИА "Банкфакс", перевозчик, работающий на 51-м маршруте, согласно договору с мэрией, обязан использовать на линии не менее 14 автобусов малого класса вместимости в пределах 20 мест. При этом не менее 15 из них должны быть предназначены для сидения.
"Однако на момент подготовки публикации, по данным сайта traffic22.ru, на линии было всего восемь автобусов", – уточнили в издании.
В городском отделе Госавтоинспекции "Банкфаксу" рассказали, что проверки общественного транспорта в Барнауле действительно проходят, но в обычном режиме – рейды в последние две недели не участились. С 3 по 9 марта правоохранители выявили около 140 правонарушений, более 100 из которых – за перегруз. За прошлую неделю, с 10 по 16 марта, выявили порядка 100 правонарушений, за перегруз – около 70. Однако сколько раз были остановлены маршрутки под номером 51 и были ли оштрафованы их водители, в ведомстве уточнить не смогли.
11:14:58 18-03-2025
"Всё во имя человека. Всё для блага человека." В СССР было так. Что вы хотите от рынка? И да, на каком такси уехали те 20 человек?
11:24:00 18-03-2025
Гость (11:14:58 18-03-2025) "Всё во имя человека. Всё для блага человека." В СССР было т... Такси Максим. Газель трехтонник.
11:31:33 18-03-2025
Гость (11:14:58 18-03-2025) "Всё во имя человека. Всё для блага человека." В СССР было т... > И да, на каком такси уехали те 20 человек?
На грузовом
> В СССР было так.
Справедливости ради
В СССР на Южный ходил лишь 1 автобус 111. Мимо школы Садоводов 118 и 110. Люди до Кардона пешком ходили.
И 10 лет назад газелек на 51-ом маршруте было под 20 штук минимум. Впрочем, 10 лет назад на всех маршрутах автобусов было в разы больше. И самих маршрутов было в разы больше.
11:51:30 18-03-2025
В СССР на Южный ходил лишь 1 автобус 111 Да ну! А ещё ходил 109-й, ещё чаще чем 111-й. Ну и в дополнение 108 и 106
12:19:30 18-03-2025
Гость (11:51:30 18-03-2025) Да ну! А ещё ходил 109-й, ещё чаще чем 111-й. Ну и в дополне... Да, 109 в Лебяжку, 106 в Борзовку, 108 в Черницкое.
В сумме автобусов 10 в час мимо Южного проходило. И я студентом возвращался выезжая со Спартака зачастую в 23:00 на рейсовом или около 00:30 на дежурном. За 5 копеек
11:54:27 18-03-2025
Правдофил (11:31:33 18-03-2025) > И да, на каком такси уехали те 20 человек?На грузов...
лет десять назад не было построено пол-города на западе, деревня жила в деревне. сейчас просто кранты с транспортом в том числе и из-за перенаселения этой части города
12:48:35 18-03-2025
Гость (11:14:58 18-03-2025) "Всё во имя человека. Всё для блага человека." В СССР было т... При СССР вообще ездили с открытыми дверями и люди висели на ступеньках
14:13:12 18-03-2025
Гость (12:48:35 18-03-2025) При СССР вообще ездили с открытыми дверями и люди вис...
Загадка еще такая была. Несется бешеный, людьми обвешанный.
11:20:55 18-03-2025
Проблемы плебеев патрициев не волнуют. власти города плевать хотели на его благоустройство, в т.ч. транспортное....
12:02:39 18-03-2025
R22 (11:20:55 18-03-2025) Проблемы плебеев патрициев не волнуют. власти города плевать... А мне кажется наоборот. Проверяют достаточность автобусов на линии, что бы перевозчики не мухлевали. Кроме того, по результаты проверки можно попробовать использовать в качестве доказательства о для получения грантов из федерального бюджета на закупку общественного транспорта в муниципальную собственность. Так что пусть проверяют, вскрывают безобразия, обосновывают. Я бы еще 53 и 35 на перегруз по количеству человек проверил, а то просили контракты на длительный срок что бы было выгодно автобусы менять (хотя что им мешало ранее), а что-то новых, а тем более дополнительных в глаза не вижу. И вряд ли мне просто так не везет.
14:14:38 18-03-2025
Гость (12:02:39 18-03-2025) А мне кажется наоборот. Проверяют достаточность автобусов на...
А что их на линии проверять. На Солнечную поляну приезжают пусть и посмотрять, как там водилы 58 маршрута кучкуются. По 7-10 машин стоят.
11:21:21 18-03-2025
закон нужно соблюдать
11:28:29 18-03-2025
Гость (11:21:21 18-03-2025) закон нужно соблюдать... Паутина законов наложенная на реальную жизнь представляется мне в образе дебильной девочки, которая пытается есть вилкой и тыкает себе в глаз, надевает трусы себе на голову и удавливается шарфом.
12:29:29 18-03-2025
Гость (11:21:21 18-03-2025) закон нужно соблюдать... "Накажи меня сильнее, мой повелитель!"
😆😆😆
11:38:24 18-03-2025
Кто нибудь во власти додумается когда-нибудь не диктовать маршруты, пусть конкуренция будет, а Вы только проверяйте. Пусть все желающие работают в перевозке, только лучше будет.
12:11:58 18-03-2025
Гость (11:38:24 18-03-2025) Кто нибудь во власти додумается когда-нибудь не диктовать ма... Конкуренция? Вы где ее видели? "Конкуренция" довела до того, что нас как буратин трамбуют в кузова, да еще кондуктора издеваются и орут, что бы мы сами давили и ломали друг друга, вместо того что бы еще транспорта добавить. Даже скот на убой везут в лучших условиях, чем нас.
Нет уж, пускай им шеи намылят так, что бы выполняли свои обещания, которые давали при подаче документов на обслуживание маршрутов.
11:46:51 18-03-2025
В СССР было так------ нет, не так. В ссср колхоз жил в колхозе, маршрутов в городе было гораздо меньше, а на выселках росли деревья и травка.
13:55:34 18-03-2025
Гость (11:46:51 18-03-2025) В СССР было так------ нет, не так. В ссср колхоз жил в колхо... А у крупных заводов был свой автопарк, и рабочих на работу и с работы возили на служебных автобусах бесплатно. На Южном на Ротор автобусы чуть ли не каждые 3 минуты ходили в утренний час пик.
11:53:39 18-03-2025
Часто бываю в Омске и Казани и там нет пробок и общественный транспорт хорошо ходит и для туристов всё делается!!! Почему у нас не так??? то же очень охота чтобы город становился лучше!
12:24:48 18-03-2025
Гость (11:53:39 18-03-2025) Часто бываю в Омске и Казани и там нет пробок и общественный... А вы поддержали трамвайный путь по Павловскому тракту от Советской Армии и от Октября по Ленина с захватом площади Советов и медуниверситета и далее по Анатолия до Красноармейского, чтобы была ббыстрас скоростная линия между центром и Солнечной поляной по Павловскому тракту? Нет? Так чего тогда хотите? Деньги будут потрачены на тоннель для связи вокзала и улицы Северо-яЗападной трамваем и трамвайной линии на Просторной согласно яГенплану. Это важнее для города? Это что-то способно изменить? Оцените пассажиропотоки и сделайтее вывод о том, куда уходят деньги. Пока не будет построен скоростной радиальный магистральный трамвайный путь, связывающий площадь Советов и Павловский тракт не через проспект строителей, а иначе всё так и будет плачевно. Надо оценивать пользу трезво и писать в администрацию. И чем больше, тем лучше.
11:54:41 18-03-2025
Полиция штрафует и 27-ой, и 78-ой маршрутках за стоящих людей.... Печально, что эти мероприятия проводят утром, в "час пик"... К тому же, водители маршруток не открывают двери, когда оформляют протоколы, в итоге барнаульцы опаздывают на работу
12:19:39 18-03-2025
Гость (11:54:41 18-03-2025) Полиция штрафует и 27-ой, и 78-ой маршрутках за стоящих люде... а нужно штрафовать круглосуточно
11:58:56 18-03-2025
Велорикши-решение проблемы!!!
12:07:10 18-03-2025
Маршрутка должна быть всего лишь коммерческой альтернативой муниципальному ОТ, в которой люди за более высокую плату могут доехать быстрее и комфортнее.
А у нас маршрутки практически на всех наиболее востребованных маршрутах ЕДИНСТВЕННЫЕ безальтернативные. КТО позволил такое в городе с ОТ???
12:52:36 18-03-2025
Гость (12:07:10 18-03-2025) Маршрутка должна быть всего лишь коммерческой альтернативой ... Вот именно поэтому в первую очередь нужен трамвайный путь, связывающий прежде всего Павловский тракт, как самую плотно застеленную в его окружении магистраль города и площадь Советов, как самую востребованное место в городе ввиду расположения в ее окружении 5-ти ВВуЗов. Трамваи можно сцеплять, можно закупать многосекционные вагоны, они не будут зависеть от пробок и более предсказуемы. Этот трамвайный маршрут способен реально разгрузить многие автобусные маршруты или даже заменить их. Чехарда с маршрутками и связывание повышения цены с перевозчиками только и служат для того, чтобы отвлечь внимание жителей от понимания причин происходящего и внедрения реально полезных перемен.
12:17:15 18-03-2025
Да ну! А ещё ходил 109-й, ещё чаще чем 111-й. Ну и в дополнение 108 и 106...............Ещё 26-й был. До КОрдона ни кто пешком не ходил. Не бреши. Может только в исключительных случаях.
12:59:04 18-03-2025
Гость (12:17:15 18-03-2025) Да ну! А ещё ходил 109-й, ещё чаще чем 111-й. Ну и в дополне... Ходили) Когда-то автобусы шли только до Ломоносова, а в районе Кордона были совхозные поля. Потом автобусы пустили до Кордона - когда нарезали участки под садоводства.
12:39:58 18-03-2025
За 5 копеек.............От Спартака на Южный билет 10 коп. стоил.
12:48:11 18-03-2025
Повод забухать до пт, а там и выходные.
13:33:30 18-03-2025
Верните 17-й. И 51-й с 47-м сразу разгрузятся. И не будет никаких перегрузов. Верните ещё и 19-й, 24-й с 29-м
13:40:42 18-03-2025
Гость (13:33:30 18-03-2025) Верните 17-й. И 51-й с 47-м сразу разгрузятся. И не будет ни... А еще тройку и 22э
15:22:10 18-03-2025
Возможно нужно штрафовать тех, кто за место автобусов в столице края пускает индийские ПОЗОРНЫЕ маршрутки?? А не нормальные большие автобусы!!??!?!
17:40:46 18-03-2025
Гость (15:22:10 18-03-2025) Возможно нужно штрафовать тех, кто за место автобусов в стол... А кто будет "нормальные большие автобусы" заправлять и обслуживать?
Да и где вы их возьмёте?
23:32:55 18-03-2025
Верните полноразмерный городской транспорт. Оставьте маршрутки в пригороде и внутри районов, уберите их с основных магистралей с ролей основных маршрутов. Установите существенную разницу в цене между полноразмерным регулярным(!) и маршрутным/экспресс транспортом