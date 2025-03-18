Соцсети: барнаульцы не могут уехать на работу из-за автобусных рейдов

Со слов горожан, водители автобусного маршрута № 51 не берут стоящих пассажиров из-за штрафов

18 марта 2025, 11:11, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

Жители Барнаула пожаловались на невозможность уехать на маршрутках из-за полицейских рейдов. Об этом сообщает "Черное и Белое Барнаул".

Со слов горожан, проблемы возникли с маршрутом № 51: водители автобусов отказываются брать стоящих пассажиров.

"Уже несколько дней в связи с тем, что полиция штрафует маршрутки за стоящих людей, на 51-м маршруте отказываются брать стоя. Соответственно, сесть люди могут только на самой первой остановке", – делятся очевидцы.

Также барнаульцы отмечают, что больше всего сложностей возникает утром, когда всем нужно на работу, а автобусы ходят с интервалами в полчаса. Как утверждают горожане, после часа попыток около 20 человек объединялись, чтобы вызвать такси.

В комментариях подписчики сообщества предположили, что причина происходящего может крыться в нехватке транспорта на линии.

Как сообщает ИА "Банкфакс", перевозчик, работающий на 51-м маршруте, согласно договору с мэрией, обязан использовать на линии не менее 14 автобусов малого класса вместимости в пределах 20 мест. При этом не менее 15 из них должны быть предназначены для сидения.

"Однако на момент подготовки публикации, по данным сайта traffic22.ru, на линии было всего восемь автобусов", – уточнили в издании.

В городском отделе Госавтоинспекции "Банкфаксу" рассказали, что проверки общественного транспорта в Барнауле действительно проходят, но в обычном режиме – рейды в последние две недели не участились. С 3 по 9 марта правоохранители выявили около 140 правонарушений, более 100 из которых – за перегруз. За прошлую неделю, с 10 по 16 марта, выявили порядка 100 правонарушений, за перегруз – около 70. Однако сколько раз были остановлены маршрутки под номером 51 и были ли оштрафованы их водители, в ведомстве уточнить не смогли.