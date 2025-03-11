Известный барнаульский перевозчик остался в "черном списке" поставщиков услуг
В реестре неблагонадежных поставщиков он будет находиться еще один год
11 марта 2025, 13:20, ИА Амител
Барнаульский перевозчик Николай Усольцев попытался оспорить свое внесение в перечень недобросовестных поставщиков, однако Арбитражный суд Алтайского края отклонил его иск. Информацию об этом опубликовали в картотеке суда.
В "черный список" Усольцева внесли в 2024 году из-за неисполнения обязательств по обслуживанию маршрута № 37. Тогда комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула обратился в региональное УФАС, указав на односторонний отказ от контракта. Ведомство рассмотрело обращение и на два года признало перевозчика "неблагонадежным".
Усольцев же в своем иске утверждал, что решение приняли без учета фактических обстоятельств и его личности, а также с нарушением законодательства. Суд отметил, что контракт был расторгнут из-за того, что перевозчик не обеспечил необходимое количество транспорта на маршруте.
Для суда аргументы Николая Усольцева остались неубедительными. Перевозчику также не удалось оспорить расторжение контракта, в связи с чем арбитраж оставил его в списке недобросовестных поставщиков.
13:33:47 11-03-2025
Правильно
13:48:46 11-03-2025
Чё переживает то? Пусть открывает ИП Масольцев и участвует в торгах дальше. Пока это не загончт в чёрный список. А там следующее Калакольцев какое нибудь...
Нашёл чё горевать.
Не нужно было жадничать с режимом.
16:11:23 11-03-2025
Гость (13:48:46 11-03-2025) Чё переживает то? Пусть открывает ИП Масольцев и участвует в... кончится это тем что посадяд на 10 лет за нарушение законодательства
Ему лучше попробовать например обслуживать автобусы других фирм на своей базе - гараж, профосмотр, ремонт автобусов и лизинг водителей и техники. Он точно такие же деньги получать будет
не нарушая закона
14:38:02 11-03-2025
был автобус хоть мало но ходил по расписанию и с кондуктором с силикатного можно было уехать на восточный без пересадки