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Известный барнаульский перевозчик остался в "черном списке" поставщиков услуг

В реестре неблагонадежных поставщиков он будет находиться еще один год

11 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Барнаульский перевозчик Николай Усольцев попытался оспорить свое внесение в перечень недобросовестных поставщиков, однако Арбитражный суд Алтайского края отклонил его иск. Информацию об этом опубликовали в картотеке суда.

В "черный список" Усольцева внесли в 2024 году из-за неисполнения обязательств по обслуживанию маршрута № 37. Тогда комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула обратился в региональное УФАС, указав на односторонний отказ от контракта. Ведомство рассмотрело обращение и на два года признало перевозчика "неблагонадежным".

Усольцев же в своем иске утверждал, что решение приняли без учета фактических обстоятельств и его личности, а также с нарушением законодательства. Суд отметил, что контракт был расторгнут из-за того, что перевозчик не обеспечил необходимое количество транспорта на маршруте.

Для суда аргументы Николая Усольцева остались неубедительными. Перевозчику также не удалось оспорить расторжение контракта, в связи с чем арбитраж оставил его в списке недобросовестных поставщиков.

Транспорт суд автобусы

Комментарии 4

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Гость

13:33:47 11-03-2025

Правильно

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Гость

13:48:46 11-03-2025

Чё переживает то? Пусть открывает ИП Масольцев и участвует в торгах дальше. Пока это не загончт в чёрный список. А там следующее Калакольцев какое нибудь...
Нашёл чё горевать.
Не нужно было жадничать с режимом.

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холмс

16:11:23 11-03-2025

Гость (13:48:46 11-03-2025) Чё переживает то? Пусть открывает ИП Масольцев и участвует в... кончится это тем что посадяд на 10 лет за нарушение законодательства
Ему лучше попробовать например обслуживать автобусы других фирм на своей базе - гараж, профосмотр, ремонт автобусов и лизинг водителей и техники. Он точно такие же деньги получать будет
не нарушая закона

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ГОСТЬ

14:38:02 11-03-2025

был автобус хоть мало но ходил по расписанию и с кондуктором с силикатного можно было уехать на восточный без пересадки

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