Известный барнаульский перевозчик остался в "черном списке" поставщиков услуг

В реестре неблагонадежных поставщиков он будет находиться еще один год

11 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Барнаульский перевозчик Николай Усольцев попытался оспорить свое внесение в перечень недобросовестных поставщиков, однако Арбитражный суд Алтайского края отклонил его иск. Информацию об этом опубликовали в картотеке суда.

В "черный список" Усольцева внесли в 2024 году из-за неисполнения обязательств по обслуживанию маршрута № 37. Тогда комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула обратился в региональное УФАС, указав на односторонний отказ от контракта. Ведомство рассмотрело обращение и на два года признало перевозчика "неблагонадежным".

Усольцев же в своем иске утверждал, что решение приняли без учета фактических обстоятельств и его личности, а также с нарушением законодательства. Суд отметил, что контракт был расторгнут из-за того, что перевозчик не обеспечил необходимое количество транспорта на маршруте.

Для суда аргументы Николая Усольцева остались неубедительными. Перевозчику также не удалось оспорить расторжение контракта, в связи с чем арбитраж оставил его в списке недобросовестных поставщиков.