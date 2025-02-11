Соцсети: Чуйский тракт в сторону Бийска перекрыли
На трассе образовалась большая пробка, рассказывают очевидцы
11 февраля 2025, 21:09, ИА Амител
Чуйский тракт по направлению из Барнаула в Бийск перекрыли, рассказали участники сообщества Barnaul 22.
"Поперек дороги стоит экипаж ДПС, никого не пускают", – сказано в публикации.
По словам очевидцев, на трассе образовалась большая пробка. Вероятно, движение ограничено в связи с ухудшением погодных условий.
Напомним, 11 февраля на Алтайский край обрушилась снежная буря. По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, 13 февраля. При этом к четвергу он станет сильным, скорость ветра увеличится до 18-23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.
Из-за непогоды губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.
UPD: Чуть позже Упрдор "Алтай" опроверг информацию о перекрытии Чуйского тракта.
22:52:48 11-02-2025
Интересно, а авторы статьи знают, что чуйский тракт начинается с Бийска в сторону Горного Алтая. Как нелепо звучит название статьи.
06:32:16 12-02-2025
Сом (22:52:48 11-02-2025) Интересно, а авторы статьи знают, что чуйский тракт начинает... Неуч, Чуйский тракт - это Новосибирск - Ташанта. Открой любой официальный источник. А предания седой старины остались в прошлом веке.
09:16:34 12-02-2025
Гость (06:32:16 12-02-2025) Неуч, Чуйский тракт - это Новосибирск - Ташанта. Открой любо... Новосибирск - Ташанта - трасса Р256. Бийские купцы строили дорогу 100 лет назад. В Бийске стоит памятник "Нулевой километр Чуйского тракта". Историю коверкают, а неучи читают не книжки, а википедии.
08:29:32 12-02-2025
Сом (22:52:48 11-02-2025) Интересно, а авторы статьи знают, что чуйский тракт начинает... ]
Сейчас любят все переворачивать, у нас теперь и Центр на старом базаре стал вдруг находиться.
09:35:35 12-02-2025
Исторически Чуйский тракт начинается из Бийска. Потом изменили, стал начинаться с Новосибирска. Название Чуйский тракт так и осталось.