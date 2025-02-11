Соцсети: Чуйский тракт в сторону Бийска перекрыли

На трассе образовалась большая пробка, рассказывают очевидцы

11 февраля 2025, 21:09, ИА Амител

Пробка на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

Чуйский тракт по направлению из Барнаула в Бийск перекрыли, рассказали участники сообщества Barnaul 22.

"Поперек дороги стоит экипаж ДПС, никого не пускают", – сказано в публикации.

По словам очевидцев, на трассе образовалась большая пробка. Вероятно, движение ограничено в связи с ухудшением погодных условий.

Напомним, 11 февраля на Алтайский край обрушилась снежная буря. По данным синоптиков, снег будет идти до четверга, 13 февраля. При этом к четвергу он станет сильным, скорость ветра увеличится до 18-23 м/с, местами возможны метели. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

Из-за непогоды губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил режим повышенной готовности.

UPD: Чуть позже Упрдор "Алтай" опроверг информацию о перекрытии Чуйского тракта.