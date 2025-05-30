Соцсети: мужчина упал с 11-го этажа в Барнауле
Он скончался на месте происшествия
30 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Индустриальном районе Барнаула мужчина упал с 11-го этажа, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось по адресу Северный Власихинский проезд, 102.
"У третьего подъезда с 11-го этажа упал мужчина. От полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Ранее в Бийске женщина после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой.
07:34:11 30-05-2025
Запретить высотки!
07:49:09 30-05-2025
Гость (07:34:11 30-05-2025) Запретить высотки! ... запретить ту пых комментаторов
07:58:24 30-05-2025
Гость (07:34:11 30-05-2025) Запретить высотки! ... Запретить дураков и тупые комментарии
08:06:40 30-05-2025
Окно мыл?
08:11:37 30-05-2025
Запретить запрещать!
08:30:02 30-05-2025
Каждый день выпадают. Как им не страшно прыгать. Неужели у таких людей выбора нет, в тупик заходят?
08:34:54 30-05-2025
Сальтуха была??
09:38:25 30-05-2025
"И три дня и три ночи он не спал и не ел
Он сидел у окна и на небо глядел
Он твердил её имя, выходил встречать на карниз
А когда покатилась на убыль луна
Он шагнул из окна, как шагала она
Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (с)
09:47:34 30-05-2025
ППШариков (09:38:25 30-05-2025) "И три дня и три ночи он не спал и не елОн сидел у окна ... АКристи.
10:25:36 30-05-2025
Musik (09:47:34 30-05-2025) АКристи. ... "Машина времени", 1997 год.
11:34:48 30-05-2025
ППШариков (10:25:36 30-05-2025) "Машина времени", 1997 год.... 8-(((
11:46:19 30-05-2025
ППШариков (09:38:25 30-05-2025) "И три дня и три ночи он не спал и не елОн сидел у окна ... это, наверное, уже нельзя цитировать? или к песням это не относится?
10:29:35 30-05-2025
"И три дня и три ночи он не спал и не ел
Он сидел у окна и на небо глядел
Он твердил её имя, выходил встречать на карниз
А когда покатилась на убыль луна
Он шагнул из окна, как шагала она
Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (с)
Машина времени
10:43:06 30-05-2025
перепись старперов в комах
11:45:33 30-05-2025
Вот они ваши ипотеки и кредиты......
12:16:43 30-05-2025
возможно, не сам...
12:25:15 30-05-2025
я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специальных, которые выше 2 этажа, реально!! такие типа широкие трубы, чтоб человек не пролез. причем это стандарты стротельства в новых районах
12:47:06 30-05-2025
Гость (12:25:15 30-05-2025) я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специ...
Ты в тюрьме что ли жила?
19:27:46 30-05-2025
Гость (12:47:06 30-05-2025) Ты в тюрьме что ли жила?... Трешку в Сингапуре отмотала))))
13:57:56 30-05-2025
Гость (12:25:15 30-05-2025) я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специ... От воров
12:49:15 30-05-2025
До падения он был живой, с руками и ногами. По нынешним временам, не так уж плохо.
16:49:07 30-05-2025
а почему все так уверены что она сам? вполне возможно это убйство замаскированное под самоубийство
18:03:45 30-05-2025
Есть откуда, значит будут падать, выбрасываться, и выбрасывать. Социальная депрессия.