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Соцсети: мужчина упал с 11-го этажа в Барнауле

Он скончался на месте происшествия

30 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Индустриальном районе Барнаула мужчина упал с 11-го этажа, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось по адресу Северный Власихинский проезд, 102.

"У третьего подъезда с 11-го этажа упал мужчина. От полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в Бийске женщина после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой.

Барнаул Происшествия

Комментарии 23

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Гость

07:34:11 30-05-2025

Запретить высотки!

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гость

07:49:09 30-05-2025

Гость (07:34:11 30-05-2025) Запретить высотки! ... запретить ту пых комментаторов

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Гость

07:58:24 30-05-2025

Гость (07:34:11 30-05-2025) Запретить высотки! ... Запретить дураков и тупые комментарии

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Ужас

08:06:40 30-05-2025

Окно мыл?

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Гость

08:11:37 30-05-2025

Запретить запрещать!

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Гость

08:30:02 30-05-2025

Каждый день выпадают. Как им не страшно прыгать. Неужели у таких людей выбора нет, в тупик заходят?

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Мимопроходящий

08:34:54 30-05-2025

Сальтуха была??

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ППШариков

09:38:25 30-05-2025

"И три дня и три ночи он не спал и не ел
Он сидел у окна и на небо глядел
Он твердил её имя, выходил встречать на карниз
А когда покатилась на убыль луна
Он шагнул из окна, как шагала она
Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (с)

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Musik

09:47:34 30-05-2025

ППШариков (09:38:25 30-05-2025) "И три дня и три ночи он не спал и не елОн сидел у окна ... АКристи.

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ППШариков

10:25:36 30-05-2025

Musik (09:47:34 30-05-2025) АКристи. ... "Машина времени", 1997 год.

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Musik

11:34:48 30-05-2025

ППШариков (10:25:36 30-05-2025) "Машина времени", 1997 год.... 8-(((

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Гость

11:46:19 30-05-2025

ППШариков (09:38:25 30-05-2025) "И три дня и три ночи он не спал и не елОн сидел у окна ... это, наверное, уже нельзя цитировать? или к песням это не относится?

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Гость

10:29:35 30-05-2025

"И три дня и три ночи он не спал и не ел
Он сидел у окна и на небо глядел
Он твердил её имя, выходил встречать на карниз
А когда покатилась на убыль луна
Он шагнул из окна, как шагала она
Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (с)


Машина времени

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Гость

10:43:06 30-05-2025

перепись старперов в комах

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Гость

11:45:33 30-05-2025

Вот они ваши ипотеки и кредиты......

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Гость

12:16:43 30-05-2025

возможно, не сам...

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Гость

12:25:15 30-05-2025

я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специальных, которые выше 2 этажа, реально!! такие типа широкие трубы, чтоб человек не пролез. причем это стандарты стротельства в новых районах

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Гость

12:47:06 30-05-2025

Гость (12:25:15 30-05-2025) я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специ...
Ты в тюрьме что ли жила?

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гость

19:27:46 30-05-2025

Гость (12:47:06 30-05-2025) Ты в тюрьме что ли жила?... Трешку в Сингапуре отмотала))))

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Гость

13:57:56 30-05-2025

Гость (12:25:15 30-05-2025) я вот в Сингапуре жила 3 года, там все окна в решетках специ... От воров

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Гость

12:49:15 30-05-2025

До падения он был живой, с руками и ногами. По нынешним временам, не так уж плохо.

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холмс

16:49:07 30-05-2025

а почему все так уверены что она сам? вполне возможно это убйство замаскированное под самоубийство

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Олег

18:03:45 30-05-2025

Есть откуда, значит будут падать, выбрасываться, и выбрасывать. Социальная депрессия.

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