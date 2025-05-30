Соцсети: мужчина упал с 11-го этажа в Барнауле

Он скончался на месте происшествия

30 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Индустриальном районе Барнаула мужчина упал с 11-го этажа, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось по адресу Северный Власихинский проезд, 102.

"У третьего подъезда с 11-го этажа упал мужчина. От полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в Бийске женщина после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой.