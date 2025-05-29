В Бийске с балкона выпала 40-летняя женщина и, прихрамывая, ушла домой

Спустя время она не смогла встать с кровати и вызвала скорую помощь

29 мая 2025, 15:11, ИА Амител

Скорая помощь и пострадавшая / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Бийске женщина после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой, сообщает в своем Telegram-канале городская станция скорой помощи.

Врачей вызвал очевидец происшествия. К пострадавшей направили реанимационную бригаду.

"Медики, проведя осмотр, настаивали на госпитализации, предупредив о возможных осложнениях и тяжелых последствиях. Несмотря на уговоры, 40-летняя женщина категорически отказалась ехать в медучреждение и, прихрамывая, отправилась домой", – говорится в сообщении.

Спустя время, как и предупреждали медики, состояние женщины ухудшилось, и она не смогла встать с кровати: у нее появились слабость, боли по всему телу, позывы к рвоте. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи, которая доставила бийчанку в больницу.

Как пояснила врач реанимационной бригады ССМП Бийска Ольга Ульянова, при падении с высоты организм испытывает шок, который маскирует боль и тяжесть полученных травм.