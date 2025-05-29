В Бийске с балкона выпала 40-летняя женщина и, прихрамывая, ушла домой
Спустя время она не смогла встать с кровати и вызвала скорую помощь
29 мая 2025, 15:11, ИА Амител
В Бийске женщина после падения с третьего этажа отказалась от госпитализации и, несмотря на все уговоры медиков, пошла домой, сообщает в своем Telegram-канале городская станция скорой помощи.
Врачей вызвал очевидец происшествия. К пострадавшей направили реанимационную бригаду.
"Медики, проведя осмотр, настаивали на госпитализации, предупредив о возможных осложнениях и тяжелых последствиях. Несмотря на уговоры, 40-летняя женщина категорически отказалась ехать в медучреждение и, прихрамывая, отправилась домой", – говорится в сообщении.
Спустя время, как и предупреждали медики, состояние женщины ухудшилось, и она не смогла встать с кровати: у нее появились слабость, боли по всему телу, позывы к рвоте. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи, которая доставила бийчанку в больницу.
Как пояснила врач реанимационной бригады ССМП Бийска Ольга Ульянова, при падении с высоты организм испытывает шок, который маскирует боль и тяжесть полученных травм.
"Человек может не сразу понять, что у него есть переломы или другие серьезные повреждения. Чувство, что все в порядке, может быть обманчивым. Если своевременно не обратиться в больницу, можно столкнуться с тяжелыми последствиями, вплоть до инвалидности", – подчеркнула медик.
15:33:05 29-05-2025
окна мыла?
16:27:02 29-05-2025
Гость (15:33:05 29-05-2025) окна мыла?... наверняка. как будто нет специальных техничек на это
16:34:51 29-05-2025
Гость (15:33:05 29-05-2025) окна мыла?... Может жена вернулась
16:26:37 29-05-2025
у нас соседа пьяного жена не пустила домой, он полез по балконам снаружи (на 5 этаж), сорвался с 4го и рухнуд на копаную мес. назад клумбу, полежал покряхтел - встал и сел на лавку. посидел минут 40 и ушел за новой бутылкой пришел с полбутылки в кармане, пошел домой
07:43:26 30-05-2025
На Амике введена новая должность штатного минусатора?
08:26:20 30-05-2025
Гость (07:43:26 30-05-2025) На Амике введена новая должность штатного минусатора? ... Да не говорите. Я тоже возмущаюсь и удивляюсь! Только свежий коммент, секунда - и бац, уже в минусе. может тот, кто публикует, он и минусует?
08:44:08 30-05-2025
Гость (08:26:20 30-05-2025) Да не говорите. Я тоже возмущаюсь и удивляюсь! Только свежий...
Это селюкам отдаленных районов недавно интернет подключили. Они всех и неистово от безысходности минусят.