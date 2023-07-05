Соцсети: пьяный водитель сбил двух подростков в Алтайском крае
Одного из них госпитализировали
05 июля 2023, 08:30, ИА Амител
В Рубцовске пьяный водитель сбил двух велосипедистов 13-15 лет, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Рубцовск".
По их информации, происшествие случилось 5 июля около 00:15 на улице Заводской.
Нетрезвый шофер наехал на ребят на автомобиле Toyota Corolla Fielder. Одного из них госпитализировали. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.
Обновлено. В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что авария произошла 4 июля около 23:45. Предварительно установили, что 52-летний пьяный автомобилист при движении задним ходом наехал на двух парней 14 и 18 лет, которые ехали по краю дороги на велосипедах. После этого автомобилист врезался в электроопору. Парням оказали медпомощь, не госпитализированы.
Ранее автомобиль попал в ДТП и перевернулся на трассе Павловск-Ребриха.
08:57:10 05-07-2023
А почему два велосипедистка-подростка находились в 00:15 на улице?
09:02:59 05-07-2023
горожанка (08:57:10 05-07-2023) А почему два велосипедистка-подростка находились в 00:15 на ... почему почему. ждали когда хмель выветрится
10:41:59 05-07-2023
горожанка (08:57:10 05-07-2023) А почему два велосипедистка-подростка находились в 00:15 на ... Потому что потому
15:59:57 05-07-2023
горожанка (08:57:10 05-07-2023) А почему два велосипедистка-подростка находились в 00:15 на ... Тебя спросить забыли. Адрес напиши, в другой раз спросим.