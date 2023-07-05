Соцсети: пьяный водитель сбил двух подростков в Алтайском крае

Одного из них госпитализировали

05 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске пьяный водитель сбил двух велосипедистов 13-15 лет, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Рубцовск".

По их информации, происшествие случилось 5 июля около 00:15 на улице Заводской.

Нетрезвый шофер наехал на ребят на автомобиле Toyota Corolla Fielder. Одного из них госпитализировали. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Обновлено. В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что авария произошла 4 июля около 23:45. Предварительно установили, что 52-летний пьяный автомобилист при движении задним ходом наехал на двух парней 14 и 18 лет, которые ехали по краю дороги на велосипедах. После этого автомобилист врезался в электроопору. Парням оказали медпомощь, не госпитализированы.

Ранее автомобиль попал в ДТП и перевернулся на трассе Павловск-Ребриха.