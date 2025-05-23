Соцсети: скончался водитель автобуса, избитый после ДТП в Барнауле

Конфликт случился 16 мая в центре города

23 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: David Tomaseti / unsplash.com

В Барнауле скончался водитель автобуса № 55, которого избили после ДТП, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

"Умер водитель автобуса маршрута № 55, избитый после ДТП. Об этом нам сообщили коллеги водителя. Соболезнуем родным и близким", – говорится в сообщении.

Конфликт случился 16 мая. На пересечении Строителей и Профинтерна водитель легковушки врезался в автобус, который ехал по главной дороге. Сообщалось, что автомобилист не признал своей вины в аварии, проследовал за шофером общественного транспорта на вокзал и там его сильно избил. Представители компании-перевозчика рассказывали, что побои вызвали у потерпевшего инсульт и он впал в кому.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.