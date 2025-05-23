Соцсети: скончался водитель автобуса, избитый после ДТП в Барнауле
Конфликт случился 16 мая в центре города
23 мая 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле скончался водитель автобуса № 55, которого избили после ДТП, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
"Умер водитель автобуса маршрута № 55, избитый после ДТП. Об этом нам сообщили коллеги водителя. Соболезнуем родным и близким", – говорится в сообщении.
Конфликт случился 16 мая. На пересечении Строителей и Профинтерна водитель легковушки врезался в автобус, который ехал по главной дороге. Сообщалось, что автомобилист не признал своей вины в аварии, проследовал за шофером общественного транспорта на вокзал и там его сильно избил. Представители компании-перевозчика рассказывали, что побои вызвали у потерпевшего инсульт и он впал в кому.
В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
09:51:45 23-05-2025
убил.сядет. вот тебе и "уравновешенный" по словам жены муж
10:16:13 23-05-2025
Гость (09:51:45 23-05-2025) убил.сядет. вот тебе и "уравновешенный" по словам жены муж... С чего он сядет ? За курицу из магаза больше дадут , вон пенсионера бывший сотрудник среди бела дня отмудохал , говорят сам виноват сосуды слабые.
11:30:18 23-05-2025
Гость (10:16:13 23-05-2025) С чего он сядет ? За курицу из магаза больше дадут , вон пен... Это другое. Тот сам выпрашивал и напал первым.
11:51:36 23-05-2025
Гость (11:30:18 23-05-2025) Это другое. Тот сам выпрашивал и напал первым.... Ну вот и *версии" пошли, самивиноваты
18:32:04 23-05-2025
Гость (11:30:18 23-05-2025) Это другое. Тот сам выпрашивал и напал первым.... Просто так дед возбудился? На ровном месте? Очень похоже, что парочка его жестко оскорбляла. Молодые могли просто молча уехать, не участвовать в разборках. Что им дед сделал?
17:43:54 23-05-2025
Гость (10:16:13 23-05-2025) С чего он сядет ? За курицу из магаза больше дадут , вон пен... Рас говорят значит старикан сам виноват.
09:52:12 23-05-2025
Хочется верить в следствие и будет ч.4 ст. 111 УК РФ
10:44:20 23-05-2025
Гость (09:52:12 23-05-2025) Хочется верить в следствие и будет ч.4 ст. 111 УК РФ... Статья и срок будут зависеть от того, какую сумму он готов вложить в правосудие.
16:28:23 23-05-2025
Гость (09:52:12 23-05-2025) Хочется верить в следствие и будет ч.4 ст. 111 УК РФ... не успеет сесть, это же суды время.... На СВО заберут, там такие нужны. Убивать умеет, по специальности поедит.
09:53:40 23-05-2025
Глубокие сочувствия семье. ГОсподи, сколько ещё двуногой мерзости будет ходить на российской земле?Вопрос риторический. Бог не помогает.
10:26:55 23-05-2025
Горожанин. (09:53:40 23-05-2025) Глубокие сочувствия семье. ГОсподи, сколько ещё двуногой мер... Кто не помогает?
10:36:53 23-05-2025
Горожанин. (09:53:40 23-05-2025) Глубокие сочувствия семье. ГОсподи, сколько ещё двуногой мер...
Бога нет. Оттого и не помогает.
09:56:19 23-05-2025
соболезнование родным. добрее надо быть друг к другу граждане... одного нет, другой сядет... дикость, тупость и горе
10:21:23 23-05-2025
Соболезную родным. Царство небесное.
10:24:23 23-05-2025
история как альфач на ровном месте намотался на статью и на конячью компенсацию.
соболезнования всем, и родственникам умершего и семье вот этого человека. разгребать последствия долго будут
10:41:31 23-05-2025
Когда уже человеки будут сначала думать, а уже потом руками махать...
10:48:41 23-05-2025
это его сотрудник индуски избил?
11:21:23 23-05-2025
Сейчас армянская диаспора скинется и не даст пропасть их соплеменнику. Если не закроют, уже сегодня будет в Ереване.
11:58:39 23-05-2025
Гость (11:21:23 23-05-2025) Сейчас армянская диаспора скинется и не даст пропасть их соп... Откуда инфа, что он армянин?
11:42:30 23-05-2025
Ужас что творится. Сегодня буквально история была в магазине . мужчина материл кассира . матом крыл
12:32:52 23-05-2025
из-за чего? стоило оно того? примат...
17:24:34 23-05-2025
А бывший индустриальный полицейский деда убил и скрылся с места преступления, с ним почему не возбуждают? Он же конченый убийца, на нем за время службы не одно преступление , а он гуляет , людей убивает?!?! Человек обладающий спец подготовкой , распустил руки это не самооборона, убийство!
16:19:33 24-05-2025
Дебильная ситуация. Еще что-то о демографии вякают. Сам себя убивает народ.