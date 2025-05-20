В Барнауле избитый после ДТП шофер автобуса находится в коме
Конфликт случился 16 мая в центре города
20 мая 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле шофер автобуса № 55, которого избил водитель легковушки после ДТП, находится в коме. Об этом "Толку" рассказали коллеги пострадавшего.
Конфликт случился 16 мая. На пересечении Строителей и Профинтерна водитель легковушки врезался в автобус, который ехал по главной дороге. Сообщалось, что автомобилист не признал своей вины в аварии, проследовал за шофером общественного транспорта на вокзал и там его сильно избил. Представители компании-перевозчика рассказывали, что побои вызвали у шофера инсульт, он в тяжелом состоянии.
"Как сообщили коллеги водителя автобуса, мужчина до сих пор находится в коме, а врачи не дают никаких прогнозов", – пишет "Толк".
33-летнего нападавшего после конфликта задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Его супруга в паблике Barnaul 22 попросила не делать поспешных выводов и также рассказала, что ее муж "делает все возможное", чтобы обеспечить жену и полуторагодовалого ребенка: работает на двух-трех работах, часто недосыпает, устает, но "остается добрым, отзывчивым и стрессоустойчивым человеком". Также женщина рассказала, что муж и водитель автобуса после аварии, согласно записям с камер, "вели себя мирно", но шофер после ДТП заикался и говорил невнятно. По ее мнению, это могло быть следствием удара, шока или признаками инсульта.
"При оформлении ДТП мой муж хотел согласовать с водителем автобуса дату поездки в ГАИ для разбирательства. Но в ходе разговора между мужем и водителем возник спор о виновнике аварии. Конфликт перешел в оскорбления, и муж, не справившись с эмоциями, один раз ударил водителя. Тот упал и, возможно, при падении получил серьезную травму головы: у него сильно пошла кровь из раны на лице", – рассказала подробности конфликта горожанка, ответив, что ее муж после этого дождался скорую и добровольно приехал в полицию.
В то же время знакомый шофера автобуса под этим постом рассказал, что знает его 15 лет и что он заикается постоянно, при этом мужчина вообще не конфликтный. Его коллеги также подтвердили "Толку", что он "всегда заикался, когда волновался".
13:16:13 20-05-2025
да это понятно, ребенок, две работы- ясно все.
у меня только вопрос: а если бы там не дед, который за копейки автобус водит, а упакованный тип на нормальном лексусе или мерсе был, он бы тоже выскочил разбираться или кулаками махать?
14:10:51 20-05-2025
Гость (13:16:13 20-05-2025) да это понятно, ребенок, две работы- ясно все.у меня тол... А вот это загадка.............
14:07:18 20-05-2025
Не важно кто перед тобой, водитель автобуса или премиум иномарки, головой думать надо прежде, чем кулаками махать. Вот теперь один в коме (дай Бог выживет), другого на зону определят. Мы же люди, нам язык дан, чтобы мы могли говорить и договариваться. А мы по каждому пустяшному поводу агрессируем.
14:08:06 20-05-2025
Почему за дорожную агрессию сразу не сажают и права пожизненно не отбирают? Ведь избитый водитель всегда находится в стрессе, а дорога это то место где нужен очень ясный ум.
В Яровом писали как-то что фельдшера скорой избили до переломов, что там в итоге?
14:11:09 20-05-2025
"Добрый, отзывчивый, стрессоустойчивый", но тут же "не справился с эмоциями и ударил первый".
В тюрьму теперь поедет агрессор, учиться сдерживать эмоции.
01:33:31 21-05-2025
Гость (14:11:09 20-05-2025) "Добрый, отзывчивый, стрессоустойчивый", но тут же "не справ... лет 7 как убийца присядет, или мировой договор миллионов 7 сейчас
14:14:21 20-05-2025
Его супруга попросила не делать поспешных выводов. А если бы водитель автобуса ушатал так ее благоверного-она тоже бы так говорила?
21:54:19 20-05-2025
Гость (14:14:21 20-05-2025) Его супруга попросила не делать поспешных выводов. А если бы... Естественно, только бы говорила, что доброго и отзывчивого трехработного работника избил водила ОТ и они теперь с ребенком не знают как жить. Только доброта, отзывчивость и ребенок К Делу не относятся, а вот тяжкие телесные очень даже относятся.
14:26:29 20-05-2025
Ну 53 года еще не дед.
Нос сломал - вот и кровь пошла, а не "из раны на лице".
21:55:14 20-05-2025
Гость (14:26:29 20-05-2025) Ну 53 года еще не дед. Нос сломал - вот и кровь пошла, а... от сломанного носа в кому не впадают.
14:46:42 20-05-2025
вилосик бы запилили - было б понятнее.
16:21:55 20-05-2025
ничему не научила ситуация с дедушкой на Силикатном, железо дороже людей...
22:20:51 20-05-2025
Эх вооружаться трэба.
22:31:02 20-05-2025
Железяку так любить ненормально...
01:35:58 21-05-2025
ну сердобольная жена, готовь ВСЁ продавать и ехать назад в селянск свой к коровам, чтоб условное дали или мировое за несколько миллионов. ну или в Бийск , хотя вряд ли - в Челябинск поедет лет на 10
10:03:01 21-05-2025
А молодой водитель с бородой? Отчего такой горячий7
10:13:42 21-05-2025
Александр (10:03:01 21-05-2025) А молодой водитель с бородой? Отчего такой горячий7... Иностранец, наверно, но уже с постоянным жительством у нас.Новые хозяева жизни появляются.