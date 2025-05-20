В Барнауле избитый после ДТП шофер автобуса находится в коме

Конфликт случился 16 мая в центре города

20 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Пострадавший водитель автобуса № 55 / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле шофер автобуса № 55, которого избил водитель легковушки после ДТП, находится в коме. Об этом "Толку" рассказали коллеги пострадавшего.

Конфликт случился 16 мая. На пересечении Строителей и Профинтерна водитель легковушки врезался в автобус, который ехал по главной дороге. Сообщалось, что автомобилист не признал своей вины в аварии, проследовал за шофером общественного транспорта на вокзал и там его сильно избил. Представители компании-перевозчика рассказывали, что побои вызвали у шофера инсульт, он в тяжелом состоянии.

"Как сообщили коллеги водителя автобуса, мужчина до сих пор находится в коме, а врачи не дают никаких прогнозов", – пишет "Толк".

33-летнего нападавшего после конфликта задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Его супруга в паблике Barnaul 22 попросила не делать поспешных выводов и также рассказала, что ее муж "делает все возможное", чтобы обеспечить жену и полуторагодовалого ребенка: работает на двух-трех работах, часто недосыпает, устает, но "остается добрым, отзывчивым и стрессоустойчивым человеком". Также женщина рассказала, что муж и водитель автобуса после аварии, согласно записям с камер, "вели себя мирно", но шофер после ДТП заикался и говорил невнятно. По ее мнению, это могло быть следствием удара, шока или признаками инсульта.

"При оформлении ДТП мой муж хотел согласовать с водителем автобуса дату поездки в ГАИ для разбирательства. Но в ходе разговора между мужем и водителем возник спор о виновнике аварии. Конфликт перешел в оскорбления, и муж, не справившись с эмоциями, один раз ударил водителя. Тот упал и, возможно, при падении получил серьезную травму головы: у него сильно пошла кровь из раны на лице", – рассказала подробности конфликта горожанка, ответив, что ее муж после этого дождался скорую и добровольно приехал в полицию.

В то же время знакомый шофера автобуса под этим постом рассказал, что знает его 15 лет и что он заикается постоянно, при этом мужчина вообще не конфликтный. Его коллеги также подтвердили "Толку", что он "всегда заикался, когда волновался".