13 человек погибло в мае на дорогах Алтайского края

Большая часть летальных исходов пришлась на ДТП с участием автомобилей

03 июня 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

За май 2023 года на дорогах Алтайского края погибло 13 человек, сообщили в Минтрансе региона.

Десять смертей пришлось на автомобильные аварии, ещё три – на ДТП с участием мотоциклов, скутеров, велосипедов и самокатов. Всего было 40 происшествий с участием двухколёсного транспорта, 41 человек пострадал.

"Основная причина гибели мотоциклистов – несоблюдение водителями правил маневрирования... Дорожно-транспортные происшествия [с участием автомобилей] были вызваны несоблюдением установленного скоростного режима, дистанции, правил дорожного движения", – пояснили в ведомстве.

Напомним, 2 июня в Барнауле водитель легковушки сбил ребёнка 7-8 лет, который ехал на самокате.