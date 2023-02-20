Депутат при помощи троса вытащил из колодца голубоглазую собаку

После освобождения собака убежала, а депутат уехал

20 февраля 2023, 17:38, ИА Амител

В Самарской области депутат Василий Попов рассказал на своей странице во "ВКонтакте", как с помощью автомобильного троса достал собаку из колодца.

"Доставал хаски из бетонного колодца в заброшенном здании в Самаре. Как собака туда попала, ума не приложу. Вытащил автомобильным тросом. Сделал петлю, накинул и вытащил. Собака молодая, глаза голубые, ошейник розовый. После освобождения убежала", – написал депутат.

Он также отметил, что два дня спасал животных. Ранее к нему на дачу прибежала собака, запутавшуюся в ловушке из стального тросика.