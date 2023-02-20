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В Барнауле собаки накинулись на женщину и порвали ей штаны

Хозяева выгуливали питомцев без намордника и поводка

20 февраля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле в воскресенье, 19 февраля, на улице две собаки напали на женщину, сообщает "Дружный район Барнаул".

Инцидент произошёл возле строящегося дома на улице им. В.Т. Христенко.

"Моя мама выгуливала собаку. На них напали две собаки – стаффорд и доберман. Причём хозяева подошли, оттащили и опять отпустили, даже никто не извинился. По какой причине хозяева выгуливают их без намордника и поводка? Маме порвали все штаны, благо обошлось без укусов. Есть свидетели. Будет заявление в полицию. А если нападут на ребёнка? Вы в своём уме вообще", – возмутилась местная жительница.

Ранее сообщили о жителях Бийска, которые не могут разобраться с владелицей агрессивных собак.

Комментарии 9

  • Стаффорду нос залить перцовкой и берцами челюсть сломать А потом выкинуть на улицу, чтоб его там волкособы порвали
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Вот ежели б мама ваша гуляла без собаки, тогда однозначно сочувствие... А тут просто собачонка не вывезла против двоих.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А тут просто собачонка не вывезла против двоих.---А Вы дурачок
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надо изымать таких животных из семьи. Если хозяева не могут с ними справится. Что за безобразие развели! Вопрос депутатам. Нужен закон не только о защите людей от бездомных собак; но и об утилизации домашних, которые хоть раз вне жилища хозяев покусали людей.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • просто ту зоошизу. которая выгуливает блоховозов без поводка, на этом же поводке нужно пристегнуть к веточке дерева на день-другой. Пущай поболтаются
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Знающие люди говорят, что нельзя разнимать собак. А эта дама, видимо, полезла. Я тоже однажды "спасала" своего кобеля, в итоге кто то из них в драке ударил клыком по руке. Месяц заживало потом.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Любая поганая псина гавкнущая на человека должна быть уничтожена. Если она домашняя хозяину реальный срок.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Пишу тут редко.Читаю тут вссегда. Вы на култышки берцы обуваете???
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А Вы дурачок === ++++++++++++++++++++++++++++
    21 февраля, Гость   Ответить
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