В Барнауле собаки накинулись на женщину и порвали ей штаны

В Барнауле в воскресенье, 19 февраля, на улице две собаки напали на женщину, сообщает "Дружный район Барнаул".

Инцидент произошёл возле строящегося дома на улице им. В.Т. Христенко.

"Моя мама выгуливала собаку. На них напали две собаки – стаффорд и доберман. Причём хозяева подошли, оттащили и опять отпустили, даже никто не извинился. По какой причине хозяева выгуливают их без намордника и поводка? Маме порвали все штаны, благо обошлось без укусов. Есть свидетели. Будет заявление в полицию. А если нападут на ребёнка? Вы в своём уме вообще", – возмутилась местная жительница.