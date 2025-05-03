В Барнауле мусоровоз насмерть сбил пешехода

По информации очевидцев, тело накрыли простыней

03 мая 2025, 12:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта мусоровоз насмерть сбил мужчину, сообщают "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".

По информации очевидцев, пешеходу на вид около 60 лет. Его тело накрыли простыней. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Барнауле подросток на затонированной машине сбил мужчину.