В Барнауле мусоровоз насмерть сбил пешехода
По информации очевидцев, тело накрыли простыней
03 мая 2025, 12:59, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта мусоровоз насмерть сбил мужчину, сообщают "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".
По информации очевидцев, пешеходу на вид около 60 лет. Его тело накрыли простыней. Подробности случившегося уточняются.
Ранее в Барнауле подросток на затонированной машине сбил мужчину.
13:05:30 03-05-2025
У этих мусоровозов очень агрессивная езда наблюдается. Сколько раз видел, как пешеходы еле уворачиваются от них во дворах.
20:17:58 03-05-2025
Глаза. уши есть?? Ну едет махина. Остановись. Пропусти. Нет. прут под колеса.