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В Барнауле мусоровоз насмерть сбил пешехода

По информации очевидцев, тело накрыли простыней

03 мая 2025, 12:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта мусоровоз насмерть сбил мужчину, сообщают "Инцидент Барнаул" и "В курсе 22".

По информации очевидцев, пешеходу на вид около 60 лет. Его тело накрыли простыней. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Барнауле подросток на затонированной машине сбил мужчину.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:05:30 03-05-2025

У этих мусоровозов очень агрессивная езда наблюдается. Сколько раз видел, как пешеходы еле уворачиваются от них во дворах.

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Гость

20:17:58 03-05-2025

Глаза. уши есть?? Ну едет махина. Остановись. Пропусти. Нет. прут под колеса.

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