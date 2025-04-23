В Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе

Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних

23 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в среду, 23 апреля, в 00:05 на улице Георгия Исакова, в районе дома № 116/2, несовершеннолетний водитель сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает региональное МВД.

"Юноша 2008 года рождения на автомобиле ВАЗ-21099 допустил наезд на мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в горбольницу № 1, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Барнаулу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В полиции также отметили, что стекла в машине были затонированы. По данному факту в отношении подростка составили административный материал за "управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента".

Ранее 16-летний подросток насмерть сбил женщину в Бийске.