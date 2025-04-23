В Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе
Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних
23 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле в среду, 23 апреля, в 00:05 на улице Георгия Исакова, в районе дома № 116/2, несовершеннолетний водитель сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает региональное МВД.
"Юноша 2008 года рождения на автомобиле ВАЗ-21099 допустил наезд на мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в горбольницу № 1, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Барнаулу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
В полиции также отметили, что стекла в машине были затонированы. По данному факту в отношении подростка составили административный материал за "управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента".
Ранее 16-летний подросток насмерть сбил женщину в Бийске.
16:26:28 23-04-2025
составили административный материал за "управление транспортным средством, на котором установлены стекла /// а то, что у него нет ву в 17 лет норм, протокол не нужно составлять?))
16:39:36 23-04-2025
Гость (16:26:28 23-04-2025) составили административный материал за "управление транспорт... и пьяный наверняка. там у Торгового постоянно на машинах и пьют
16:28:12 03-05-2025
Гость (16:26:28 23-04-2025) составили административный материал за "управление транспорт... с 2008, может и не 17, а 16 еще быть. То что у него нет ВУ, конечно норма ему 18 не исполнилось.
НЕ НОРМА, то что он за рулем оказался.
16:52:10 23-04-2025
Когда в конце концов родители будут следить за своими несовершеннолетними детьми и нести ответственность? Или только учителей кошмарить способны? И доводить до душевной болезни и суицида?
18:02:02 23-04-2025
Гость (16:52:10 23-04-2025) Когда в конце концов родители будут следить за своими несове... например, кого Вы имеете в виду??
18:04:39 23-04-2025
А чья машина? А не угон ли это? Если угон, то какая может быть административка?
19:31:37 23-04-2025
Затонировать поганца ... в черный целлофановый пакет, можно на время для осмысления.