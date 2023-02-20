Соцсети: в барнаульской многоэтажке заливает счётчики и квартиры, а УК бездействует

Жилой дом расположен на Павловском тракте

20 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался в соцсети на бездействие управляющей компании.

В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" мужчина рассказал, что живёт в девятом подъезде многоэтажного дома № 60а по Павловскому тракту – и там "течёт вода с крыши по счётчикам в подъезде и в квартирах".

"Управляющая компания бездействует, деньги собирают ежемесячно, а делать ничего не хотят. В течение месяца обращаемся, а толку нет. Счётчики заливает водой, так что возникает уже угроза жизни", – рассказал горожанин.

Ранее в Барнауле пожаловались на ржавый столб козырька подъезде.