Соцсети: в барнаульской многоэтажке заливает счётчики и квартиры, а УК бездействует
Жилой дом расположен на Павловском тракте
20 февраля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался в соцсети на бездействие управляющей компании.
В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" мужчина рассказал, что живёт в девятом подъезде многоэтажного дома № 60а по Павловскому тракту – и там "течёт вода с крыши по счётчикам в подъезде и в квартирах".
"Управляющая компания бездействует, деньги собирают ежемесячно, а делать ничего не хотят. В течение месяца обращаемся, а толку нет. Счётчики заливает водой, так что возникает уже угроза жизни", – рассказал горожанин.
Ранее в Барнауле пожаловались на ржавый столб козырька подъезде.
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