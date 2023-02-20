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Соцсети: в барнаульской многоэтажке заливает счётчики и квартиры, а УК бездействует

Жилой дом расположен на Павловском тракте

20 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался в соцсети на бездействие управляющей компании.

В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" мужчина рассказал, что живёт в девятом подъезде многоэтажного дома № 60а по Павловскому тракту – и там "течёт вода с крыши по счётчикам в подъезде и в квартирах".

"Управляющая компания бездействует, деньги собирают ежемесячно, а делать ничего не хотят. В течение месяца обращаемся, а толку нет. Счётчики заливает водой, так что возникает уже угроза жизни", – рассказал горожанин.

Ранее в Барнауле пожаловались на ржавый столб козырька подъезде.

Комментарии 6

  • Пора прекращать эксперимент с частными управляющими компаниями и возвратить родные муниципальные ЖЭУ, тогда хоть есть где концы найти и есть с кого спросить!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, хотя-бы деньги собираемые за жкх не выводить в офшоры
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А бездействуют они потому, что никто их не контролирует и не наказывает. И никакие жалобы жильцов никуда не доходят. У нас управляющая "Взлетная" , так мы и судились и жаловались (плохое обслуживание, подделка подписей и многое др.). Ничего и никто не помогаем нам. Возникает ощущение что у нашей управляющей "ангел-хранитель" есть.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • УК это одна из частей уникального ЖКХ-ОПГ в Барнауле, этим УК помогают ресурсовики и система "Город" по обворовыванию людей, нарушая законы и какие либо моральные принципы. А жильцам надо писать во все гос.инстанции, так как "эти" не останавливаются ни перед чем, лижбы себе побольше денег нахапать.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ну наивные же вы. Что бы наказать и закрыть УК. Город должен дать временного управляющего. Иначе никак. А их НЕТ и не будет. терпите дальше или создавайте ТСЖ.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • ... и это дом с "отремонтированной" кровлей.
    20 февраля, Гость   Ответить
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