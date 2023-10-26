Соцсети: женщина на автомобиле сбила девушку-подростка в Барнауле
После ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, а пострадавшая встала и зашла в трамвай
26 октября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле автомобилистка сбила девушку-подростка и скрылась с места ДТП, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.
По словам очевидицы, авария случилась 26 октября около 8 утра на нерегулируемом переходе в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта.
Как утверждает свидетельница, удар был такой силы, что пострадавшая "подлетела в воздухе". При этом после столкновения она поднялась и зашла в трамвай.
Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.
13:14:00 26-10-2023
и скрылась с места ДТП --- откуда тогда известно, что женщина
13:41:01 26-10-2023
"Как утверждает свидетельница, удар был такой силы, что пострадавшая "подлетела в воздухе". При этом после столкновения она поднялась и зашла в трамвай" Всегда забывал сохраняться
13:42:41 26-10-2023
пострадавшая стопудов в шоке в трамвай зашла и еще неизестно чем все закончилось и закончилось ли вообще.
15:24:02 26-10-2023
А камеры на этом месте есть?Место то ведь бойкое.
16:13:06 26-10-2023
Надо найти участников происшествия. Водительнице может понравиться наезжать на детей и покидать место аварии, обязательно повторит. Кто хочет попасть ей под колеса?
17:11:19 26-10-2023
пострадавшая вылупив шары летела в трамвай а вторая педали перепутала