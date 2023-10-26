Соцсети: женщина на автомобиле сбила девушку-подростка в Барнауле

После ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, а пострадавшая встала и зашла в трамвай

26 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле автомобилистка сбила девушку-подростка и скрылась с места ДТП, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.

По словам очевидицы, авария случилась 26 октября около 8 утра на нерегулируемом переходе в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта.

Как утверждает свидетельница, удар был такой силы, что пострадавшая "подлетела в воздухе". При этом после столкновения она поднялась и зашла в трамвай.

Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.