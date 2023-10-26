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Соцсети: женщина на автомобиле сбила девушку-подростка в Барнауле

После ДТП автомобилистка скрылась с места происшествия, а пострадавшая встала и зашла в трамвай

26 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле автомобилистка сбила девушку-подростка и скрылась с места ДТП, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.

По словам очевидицы, авария случилась 26 октября около 8 утра на нерегулируемом переходе в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта.

Как утверждает свидетельница, удар был такой силы, что пострадавшая "подлетела в воздухе". При этом после столкновения она поднялась и зашла в трамвай.

Ранее в Барнауле сбили школьника на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

13:14:00 26-10-2023

и скрылась с места ДТП --- откуда тогда известно, что женщина

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Гость

13:41:01 26-10-2023

"Как утверждает свидетельница, удар был такой силы, что пострадавшая "подлетела в воздухе". При этом после столкновения она поднялась и зашла в трамвай" Всегда забывал сохраняться

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Элен без ребят

13:42:41 26-10-2023

пострадавшая стопудов в шоке в трамвай зашла и еще неизестно чем все закончилось и закончилось ли вообще.

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Афиноген

15:24:02 26-10-2023

А камеры на этом месте есть?Место то ведь бойкое.

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Гость

16:13:06 26-10-2023

Надо найти участников происшествия. Водительнице может понравиться наезжать на детей и покидать место аварии, обязательно повторит. Кто хочет попасть ей под колеса?

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5

17:11:19 26-10-2023

пострадавшая вылупив шары летела в трамвай а вторая педали перепутала

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