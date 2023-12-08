Соцсети: жители пригорода Барнаула остались без тепла и света из-за замыкания
Сообщается, что электричества и отопления у людей нет с 04:50
08 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
Жители барнаульских поселков Радужный, Сибирская Долина и Бельмесево остались без света и тепла в 30-градусный мороз, сообщают в соцсетях.
По информации местных жителей, 8 декабря примерно в 04:50 произошло замыкание электросети у кафе "Арт" на Змеиногорском тракте.
"Отопления нет, света нет!" – жалуются пользователи.
Ранее в МЧС предупредили, что с 8 декабря в Алтайском крае ожидаются морозы -40 градусов и ниже. По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от -25 до -27 градусов, преимущественно без осадков.
10:47:50 08-12-2023
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