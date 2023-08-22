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Тихое место. Как идет благоустройство нового сквера на улице Приречной в Барнауле

Зона отдыха будет готова уже в сентябре

22 августа 2023, 06:15, ИА Амител

Сквер возле реки Барнаулки уже почти готов. Напомним, что территорию на улице Приречной начали приводить в порядок в начале мая этого года. На сегодняшний день здесь уже сделали велодорожки, тротуары, газоны, установили освещение и системы видеонаблюдения. 

Также в сквере установят скамьи и урны, будет высажено 117 деревьев и кустарников. Все работы, общей стоимостью 13,6 млн рублей, выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей. 

Закончить благоустройство планируют в сентябре. А как выглядит сквер сейчас, смотрите в фоторепортаже. 

Барнаул Благоустройство фоторепортажи зоны отдыха общественные территории

Комментарии 1

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Гость

09:24:46 22-08-2023

Сквер действительно неплохой, но пока имеет только один благоустроенный вход\въезд, поэтому проходящих горожан мало, и сквер используют для справления нужды. Уже дважды проезжал там на велосипеде и каждый раз оказывался "невовремя" в сквере на удивления людей, которые хотели уединиться. Думаю там нужно уже ставить камеры и доделывать второй вход, чтобы сквер был проходным местом.

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