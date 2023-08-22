Тихое место. Как идет благоустройство нового сквера на улице Приречной в Барнауле
Зона отдыха будет готова уже в сентябре
22 августа 2023, 06:15, ИА Амител
Сквер на Приречной в августе 2023 года / Фото: amic.ru
Сквер возле реки Барнаулки уже почти готов. Напомним, что территорию на улице Приречной начали приводить в порядок в начале мая этого года. На сегодняшний день здесь уже сделали велодорожки, тротуары, газоны, установили освещение и системы видеонаблюдения.
Также в сквере установят скамьи и урны, будет высажено 117 деревьев и кустарников. Все работы, общей стоимостью 13,6 млн рублей, выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей.
Закончить благоустройство планируют в сентябре. А как выглядит сквер сейчас, смотрите в фоторепортаже.
09:24:46 22-08-2023
Сквер действительно неплохой, но пока имеет только один благоустроенный вход\въезд, поэтому проходящих горожан мало, и сквер используют для справления нужды. Уже дважды проезжал там на велосипеде и каждый раз оказывался "невовремя" в сквере на удивления людей, которые хотели уединиться. Думаю там нужно уже ставить камеры и доделывать второй вход, чтобы сквер был проходным местом.