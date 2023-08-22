Зона отдыха будет готова уже в сентябре

22 августа 2023, 06:15, ИА Амител













































































Сквер на Приречной в августе 2023 года / Фото: amic.ru

Сквер возле реки Барнаулки уже почти готов. Напомним, что территорию на улице Приречной начали приводить в порядок в начале мая этого года. На сегодняшний день здесь уже сделали велодорожки, тротуары, газоны, установили освещение и системы видеонаблюдения.

Также в сквере установят скамьи и урны, будет высажено 117 деревьев и кустарников. Все работы, общей стоимостью 13,6 млн рублей, выполняются за счёт бюджетных средств и вложений предпринимателей.

Закончить благоустройство планируют в сентябре. А как выглядит сквер сейчас, смотрите в фоторепортаже.