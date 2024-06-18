Власти Барнаула намерены начать строить новую набережную к Сереброплавильному заводу

Работы вдоль реки Барнаулки могут начаться уже в ближайшее время, они пройдут в несколько этапов

18 июня 2024, 07:45, Вячеслав Кондаков

Река Барнаулка / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула намерена построить набережную вдоль реки Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади. Это amic.ru подтвердил глава города Вячеслав Франк 14 июня.

Что известно о набережной?

В 2022 году ООО "Сибгеострой" разработало проектно-сметную документацию будущего объекта. Новая набережная появится по правому и левому берегам реки Барнаулки от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина набережной составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.

"У нас есть проект новой набережной, его реализация рассчитана на три этапа. Первый этап от проспекта Ленина уже закончен, второй заканчивается. Третий этап – набережная от парка "Центральный" к Демидовской площади и Сереброплавильному заводу. Мы надеемся связать набережную с пространством Сереброплавильного завода. В проекте есть свои сложности, набережная пересекается с ЛЭП и нужно думать, как решать эту проблему", – пояснил Вячеслав Франк.

По словам мэра, после завершения строительства набережной, реконструкции Сереброплавильного завода необходимо будет возвести фуникулер до Нагорного парка. После этого в исторической части Барнаула будет окончательно создано единое пешеходное пространство.

Когда начнут строить набережную?

Пока неизвестно. По проекту, о котором ранее писал amic.ru, два берега реки между собой объединят двумя пешеходными мостами. На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.

Реализация проекта оценивалась год назад почти в 700 миллионов рублей. Скорее всего, приступить к строительству набережной можно будет, когда собственник Сереброплавильного завода начнет реконструкцию комплекса.

Строить прогулочную зону планируют в три этапа: