НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула намерены начать строить новую набережную к Сереброплавильному заводу

Работы вдоль реки Барнаулки могут начаться уже в ближайшее время, они пройдут в несколько этапов

18 июня 2024, 07:45, Вячеслав Кондаков

Река Барнаулка / Фото: amic.ru
Река Барнаулка / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула намерена построить набережную вдоль реки Барнаулки от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади. Это amic.ru подтвердил глава города Вячеслав Франк 14 июня. 

Что известно о набережной?

В 2022 году ООО "Сибгеострой" разработало проектно-сметную документацию будущего объекта. Новая набережная появится по правому и левому берегам реки Барнаулки от проспекта Красноармейского до улицы Максима Горького. Общая длина набережной составит 1,2 километра. Она будет соединена с пешеходной зоной улицы Мало-Тобольской, Старым базаром, а также парком "Центральный" и территорией пока заброшенного Барнаульского сереброплавильного завода.

"У нас есть проект новой набережной, его реализация рассчитана на три этапа. Первый этап от проспекта Ленина уже закончен, второй заканчивается. Третий этап – набережная от парка "Центральный" к Демидовской площади и Сереброплавильному заводу. Мы надеемся связать набережную с пространством Сереброплавильного завода. В проекте есть свои сложности, набережная пересекается с ЛЭП и нужно думать, как решать эту проблему", – пояснил Вячеслав Франк.

По словам мэра, после завершения строительства набережной, реконструкции Сереброплавильного завода необходимо будет возвести фуникулер до Нагорного парка. После этого в исторической части Барнаула будет окончательно создано единое пешеходное пространство.

Когда начнут строить набережную?

Пока неизвестно. По проекту, о котором ранее писал amic.ru, два берега реки между собой объединят двумя пешеходными мостами. На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.

Реализация проекта оценивалась год назад почти в 700 миллионов рублей. Скорее всего, приступить к строительству набережной можно будет, когда собственник Сереброплавильного завода начнет реконструкцию комплекса.

Строить прогулочную зону планируют в три этапа:

  • I этап – от улицы Максима Горького до проспекта Ленина, протяженность участка строительства составляет 450 метров;
  • II этап – от проспекта Ленина до проспекта Социалистического, протяженность участка строительства составляет 330 метров;
  • III этап – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского, протяженность участка строительства составляет 420 метров.
Фото: сайт мэрии Барнаула

Как в Венеции. Что за набережную за 700 млн рублей могут построить в Барнауле?

Проект уже оценил губернатор края Виктор Томенко. Ему понравилось. А вам?
НОВОСТИОбщество

Вячеслав Франк Благоустройство строительство терминала

Комментарии 15

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Гость

07:53:00 18-06-2024

Можно мне к даче тоже набережную сделать?

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Гость

08:11:27 18-06-2024

Гость (07:53:00 18-06-2024) Можно мне к даче тоже набережную сделать?... Можно, с тебя 700 лямов, если дача близко и десятки миллиардов, если далеко.

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Гость

08:36:19 18-06-2024

Гость (08:11:27 18-06-2024) Можно, с тебя 700 лямов, если дача близко и десятки миллиард... А что где-то есть информация, что Ракшин за это заплатит?
Написано "власти"

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Гость

08:14:47 18-06-2024

Гость (07:53:00 18-06-2024) Можно мне к даче тоже набережную сделать?... Можно.Но только осторожно.

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Гость

08:30:20 18-06-2024

Гость (07:53:00 18-06-2024) Можно мне к даче тоже набережную сделать?... Вы берега не попутали,

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Гость

10:57:48 18-06-2024

Гость (07:53:00 18-06-2024) Можно мне к даче тоже набережную сделать?... Ваша фамилия Ракшин?

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Сергей

08:16:37 18-06-2024

Умели же в Советское время привлечь народ, ВДНХ чего только стоило , а сейчас только и способны поставить лавочки, да ларёк с беляшами и всё веселитесь на здоровье😄

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Гость

08:48:47 18-06-2024

Сергей (08:16:37 18-06-2024) Умели же в Советское время привлечь народ, ВДНХ чего только ... Ну если на самокатах можно будет кататься, народ будет. В Новосибирске вот можно по набережной кататься. Только наши дикари хотят всё запретить и сидеть смотреть на безлюдную Лысую гору за десятки миллиардов.

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Гость

08:38:46 18-06-2024

Сергей (08:16:37 18-06-2024) Умели же в Советское время привлечь народ, ВДНХ чего только ... Ну почему сразу сибирские беляши?Московские булочки с сосиской внутре,там немного капустки,горчицы,морковки( но тоже сибирской)) Веселится и ликует весь народ...

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Гнида мелкая

09:59:06 18-06-2024

Что вы все как дети? Набережные,перенос колец- это всё для освоения бюджетных денег. а вы там на последнем месте. Закончатся эти проекты-придумают новые.А потом: их лет через пять по новой можно ремонтировать.

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Гость

10:20:26 18-06-2024

Гнида мелкая (09:59:06 18-06-2024) Что вы все как дети? Набережные,перенос колец- это всё для ... Предлагаю продление набережной вверх,по течению Барнаулки до "Канатчиковой дачи" (Канатного)- может пригодится?

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Сергей

10:21:41 18-06-2024

Гнида мелкая (09:59:06 18-06-2024) Что вы все как дети? Набережные,перенос колец- это всё для ... Да это всё понятно, как и понятно, что после переноса трамвайного кольца и строительства на этом месте площади, застроят площадь Сахарова, к этому всё и идёт.

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Гость

10:44:49 18-06-2024

Так вроде Ракшин ее построить обещал, когда "спичку" выкупал, а теперь оказывается за бюджет будут строить.

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Гость

11:10:31 18-06-2024

Чтобы любоваться на оранжево-коричневую Барнаулку с соответствующим запахом?

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Гость

18:06:37 18-06-2024

мне интересно, а как им столько денег выделяют на благоустройство! Умеют же))) Снимаю шляпу. И для людей что-то делают и про себя не забывают однако)))

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