Сохраняя индивидуальность. Эксперт — об уколах красоты и как не стать жертвой косметологии

Барнаульский косметолог рассказала, почему важно вовремя остановить пациента, если он перебарщивает с запросами, и почему даже гиалуроновая кислота может навредить

24 июня 2025, 07:15, ИА Амител

В кабинете у косметолога. Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В погоне за красотой многие из нас готовы на все. Но порой попытки переделать себя в поисках идеального образа приводят к печальным последствиям: перекачанные губы, отсутствие мимики на лице, чрезмерное натяжение кожи. Как уберечься от ошибок, сохранить индивидуальность и почему нужно бежать от "голодных" специалистов, amic.ru поговорил с владелицей клиники косметологии Dr.Chechina Татьяной Чечиной.

– Татьяна, есть ли минимальный возраст, с которого показаны уколы красоты?

– Косметологи не ориентируются на цифры в паспорте. Есть показания – значит, пора. Если у девушки в 20 лет уже сформировались мимические морщинки, которые однозначно превратятся в заломы, можно сделать мягкую ботулинотерапию. Но "чистым" препаратом с минимальной нагрузкой на организм, чтобы не выработалась резистентность.

Но 20-летней пациентке, которая жаждет изменений, противоречащих ее морфотипу старения, нужно отказать. Например, хочет сделать острыми углы челюсти или высокие скулы, но у нее так никогда не будет. Косметолог обязан объяснить это на консультации.

– Консультация косметолога перед процедурой обязательна, даже если пациент знает, что хочет сделать?

– То, что подходит одному, другому может быть противопоказано. Консультация – не формальность, а основа. На ней доктор выяснит, чего хочет пациент, определит морфотип старения, тип кожи. По этому анамнезу составляется протокол.

Нужно подобрать процедуру и препарат, не усугубляющие возрастные изменения, которые ждут человека в будущем, а, наоборот, их профилактировать. Навредить может даже гиалуроновая кислота. Пациентке 40+ с деформационно-отечным морфотипом она усилит отечность. А вот мелкоморщинистому морфотипу подойдет отлично. Только учитывая особенности будет эффект и человек останется доволен своим отражением в зеркале.

– Нравиться себе – это прекрасно. Но знаю случаи, когда люди "подсаживались на косметологическую иглу", в какой-то момент их внешность становилась неестественной…

– Подсаживаются многие. Когда видят результат на лице, запросов становится больше. Убрали морщинки на лбу, в межбровье и возле глаз – логично. Следующим этапом решили подправить овал – тоже верно.

Другой вопрос, когда пациентка увеличила губы, через три месяца говорит: "Хочу больше", через полгода – еще больше. Нужно вовремя остановиться. Если она перебарщивает с запросами, доктор должен сказать: "Хватит".



Важно сохранять индивидуальность и естественность. Профессиональный косметолог всегда предостережет от гиперкоррекции. Если в маленький мешочек постоянно что-то класть, он будет растягиваться, создавая объем. То же самое с любым препаратом, который инъекциируют в лицо: если делать это бесконечно – ткани перерастянутся.

– Но если человек продолжает настаивать на своей "хотелке" и готов за это заплатить?

– Такие люди есть и, к сожалению, находят тех, кто готов угождать им, просто потому, что им за это платят. Таких специалистов я называю "голодными". Звучит грубо, но профессионал должен ставить на чашу весов свою репутацию, а не желание заработать на клиенте 10–15 тысяч.

– А как выбрать профессионального косметолога и при этом не "голодного"?

– Самая искренняя рекомендация, когда ты можешь оценить профессионализм доктора на лице подруги, коллеги. Если на консультации с доктором произошел коннект, он все разложил по полочкам – ему можно довериться. Закралось сомнение, сходите на консультацию к другому косметологу.

Сегодня много кабинетных докторов, среди них есть прекрасные специалисты. Но есть и те, к кому ходить опасно. Неквалифицированный косметолог может привести человека к серьезным изменениям, нанести вред здоровью.

В клиниках есть лицензия, врачи работают по стандартам СанПиН. Если что-то пойдет не так, там есть кому помочь и кому предъявить претензии. В частном кабинете косметолог может просто перестать отвечать на звонки, и доказать, что вы были у него на приеме, будет сложно.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.