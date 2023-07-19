Сократят ли в России новогодние каникулы ради майских праздников?

Партия "Новые люди" ранее предлагала сократить новогодние выходные на четыре дня

19 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Новогодние праздники / Фото: amic.ru

Новогодние праздники в России сокращать не будут. Комитет Государственной Думы по труду не поддержал законопроект фракции "Новые люди", которая предлагала сделать это, расширив майские выходные с 1 по 9 мая, сообщает РИА Новости. Amic.ru рассказывает, что это за инициатива и почему ее отклонили.

Что предлагали депутаты?

Инициативу партия "Новые люди" выдвинула еще 5 апреля. Депутаты фракции НЛ предлагали сократить новогодние каникулы на четыре дня. При таком раскладе россияне бы отдыхали только с 1 по 3 января, а также на Рождество, 7 января. Новогодними каникулами планировали пожертвовать ради длинных майских выходных. Их хотели установить с 1 по 9 мая. Так, в 2024 году россияне и вовсе бы отдыхали с 29 апреля по 9 мая.

Почему депутаты хотели сократить новогодние каникулы?

Потому что большинство людей на январские праздники никуда не уезжает, а на длинных майских праздниках они могли бы уехать на дачу, на шашлыки и проводить больше времени на природе. В новогодние каникулы же люди часто травмируются на льду и попадают в травмпункты, сообщили в партии.

По мнению представителей "Новых людей", длинные майские праздники бы увеличили внутренний туризм в России и благоприятствовали развитию ресторанного и гостиничного бизнеса.

Почему новогодние каникулы не сократили?

Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко пояснил, инициативу не поддержали, потому что январские выходные совпадают с каникулами у детей. И родители ходят вместе с ними на елку и на каток.

В итоге комитет Госдумы по труду пришел к выводу, что оснований для поддержки законопроекта нет. Все заключения по нему, включая мнения профсоюзов, были отрицательными.

Сколько в итоге продлятся зимние каникулы и майские праздники?

Новогодние праздники продлятся 10 дней: с 29 декабря по 8 января. А майские праздники – восемь дней: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.