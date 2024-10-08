Под влиянием корональной дыры планета будет находиться еще не менее двух суток

08 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com

На Земле 8 октября продолжаются и даже частично усилились вчерашние магнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"Текущий балл события – G3, то есть уровень три по пятибалльной системе", – говорится в сообщении.

В чем причина магнитной бури?

Причина магнитной бури – комплексная. К планете продолжает приходить выбрасываемое областью 3842 солнечное вещество, к этому добавилось воздействие очень крупной корональной дыры размерами около 300 тысяч километров, сформированной в северном полушарии Солнца.

Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство. На изображениях Солнца такие участки видны как более темные области короны (из-за ухода отсюда светящегося вещества), что и определило их название.

Как долго будут продолжаться магнитные бури?