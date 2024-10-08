Солнечный ветер из корональной дыры три дня будет вызывать магнитные бури на Земле
Под влиянием корональной дыры планета будет находиться еще не менее двух суток
08 октября 2024, 16:00, ИА Амител
На Земле 8 октября продолжаются и даже частично усилились вчерашние магнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
"Текущий балл события – G3, то есть уровень три по пятибалльной системе", – говорится в сообщении.
В чем причина магнитной бури?
Причина магнитной бури – комплексная. К планете продолжает приходить выбрасываемое областью 3842 солнечное вещество, к этому добавилось воздействие очень крупной корональной дыры размерами около 300 тысяч километров, сформированной в северном полушарии Солнца.
Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство. На изображениях Солнца такие участки видны как более темные области короны (из-за ухода отсюда светящегося вещества), что и определило их название.
Как долго будут продолжаться магнитные бури?
"Под влиянием корональной дыры планета будет находиться еще не менее двух суток. Это не означает непрерывные бури, но в целом сильно повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки в данный период", – подчеркнули в лаборатории.
16:23:03 08-10-2024
прям вот так? из этой дыры ветер?