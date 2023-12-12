При этом уходить с рынка телефонов японский IT-гигант не намерен

12 декабря 2023, 15:43, ИА Амител

Sony Xperia 1 V / Кадр: YouTube-канал Rozetked

Японская корпорация Sony перестанет выпускать смартфоны Xperia, сообщает PhoneArena со ссылкой на китайских инсайдеров.

По их информации, прекратить производство устройств под этим брендом IT-гигант может в 2024 году. А в 2025-м компания представит совершенно иную линейку смартфонов, считают собеседники.

На сегодня телефоны Xperia слабо популярны из-за высокой цены и небольшого объема выпущенных моделей.

Ранее Apple добавила первый iPhone SE в список устаревших устройств.