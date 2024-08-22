Соревнования по шахбоксу прошли в барнаульском парке "Изумрудный"

Судьей турнира стал призер международных соревнований по боксу Алексей Мирошников

22 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Шахбокс в парке "Изумрудный" в Барнауле

20 августа в парке "Изумрудный" в рамках проведения Суперфиналов чемпионата России по шахматам прошли дополнительные соревнования, которые включили в себя две дисциплины: фит и шахбокс. Организаторами турнира стал руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов и трехкратный чемпион России по боксу, бронзовый призер чемпионата мира в Италии, мастер спорта Алексей Мирошников. Турнир собрал большое количество зрителей.

Что такое шахбокс?

Шахбокс – это гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Для проведения турнира был установлен ринг. Соперники готовятся к боксерскому поединку, поэтому играют в специальной боксерской форме. Всего проходит 5 раундов по 3 минуты, с перерывами между ними по одной минуте. Три раунда шахмат и три раунда бокса.

Соревнования могут закончиться в любой момент. Например, в шахматной партии у одного из соперников может закончиться время или кто-то поставит мат, это будет означать победу одного и соотвественно поражение другого. Также может закончиться состязание в одном из боксерских раундов, когда один из соперников может проявить явное преимущество, либо дисквалификация одного из бойцов.

Также для начинающих спортсменов организовали соревнования шахбоксу-фиту. В этой дисциплине участники соперничают на шахматной доске и боксерском мешке. Это бесконтактный вид спорта для шахматистов и для тех, кто не любит бокс.

"Вокруг турнира случился маленький ажиотаж. Организация была на хорошем уровне, нам повезло с погодой, зрителей было много. Турнир проводился как показательный, чтобы презентовать новый вид спорта Барнаулу и Алтайскому краю. Здесь он появился впервые. Мы стали основателями этого вида спорта в восточной части России, и в Алтайском крае в частности", - подвел итоги турнира Алексей Мирошников.

В состязаниях участвовали 8 спортсменов, в возрасте от 12 до 17 лет. Две пары девушек и две пары парней.

Какие еще мероприятия пройдут в "Изумрудном"?

22 августа с 18 часов в амфитеатре пройдет встреча с президентом Федерации шахмат Алтайского края Артемом Поломошновым. Все желающие смогут задать интересные вопросы человеку, отвечающему за развитие этого интеллектуального вида спорта в регионе.

26 августа в 18 часов на главной сцене возле визит-центра пройдет квиз-игра, посвященная шахматам. Команде-победителю вручаются ценные призы от организаторов мероприятия.

27 августа в 19 часов состоится творческий вечер с песнями из советского кино.28 августа в день завершения Суперфиналов по шахматам в "Изумрудном" пройдет церемония закрытия. Именно там объявят имена победителей среди мужчин и женщин. По завершению для гостей выступят кавер-группы:

с 18:00 до 19:00 Группа "13 сентября"

c 19:00 до 20:00 Группа Eclipse

с 20:00 до 21:00 Trigger Band

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