Соревнования по шахпонгу прошли в парке "Изумрудный". Что это за вид спорта?

Турнир состоялся в рамках Суперфинала чемпионата России по шахматам

21 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Турнир по шахпонгу в "Изумрудном"

В барнаульском парке "Изумрудный" 19 августа прошли соревнования по шахпонгу. Турнир собрал более 40 спортсменов в возрасте от 9 до 79 лет. Открыли соревнования президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, а также судья по шахматам Денис Хитров, судья по теннису Сергей Межуев. Главным судьей турнира стал Александр Букин. Игры прошли в рамках проведения в Барнауле Суперфиналов чемпионатов по шахматам среди мужчин и женщин.

Что такое шахпонг?

Это интеллектуальное двоеборье, в котором участники соревнуются в шахматах и настольном теннисе. В барнаульском турнире на партию в блиц отводилось 300 секунд, а игра в пинг-понг продолжалась до 20 очков, всего каждая пара спортсменов играет две партии в шахматы, а еще две партии в теннис.

Подобный турнир проходит в краевой столице два раза в год: в июле и ноябре. В будущем соревнования станут постоянными.

"Необычно было проводить соревнования на улице. Так как шарик для пинг-понга очень легкий, всего 2,5 гр. и ветерок его уносил, но все были в равных условиях, обычно проводим соревнования в закрытых помещениях. Все было честно. Играли в парке культуры и отдыха, нам все понравилось", - поделился итогами турнира главный судья Александр Букин.

Какие события по шахматам пройдут в парке "Изумрудный" еще?

Программа очень насыщенная. Уже 21 августа там отметят 100 лет федерации шахмат России. Гости парка смогут посмотреть спортивную драму о шахматах "Белый снег России". Начало мероприятия в 18 часов.

22 августа с 18 часов в амфитеатре пройдет встреча с президентом Федерации шахмат Алтайского края Артемом Поломошновым. Все желающие смогут задать интересные вопросы человеку, отвечающему за развитие этого интеллектуального вида спорта в регионе.

26 августа в 18 часов на главной сцене возле визит-центра пройдет квиз-игра, посвященная шахматам. Команде-победителю вручаются ценные призы от организаторов мероприятия.

27 августа в 19 часов состоится творческий вечер с песнями из советского кино.

28 августа в день завершения Суперфиналов по шахматам в "Изумрудном" пройдет церемония закрытия. Именно там объявят имена победителей среди мужчин и женщин. По завершению для гостей выступят

кавер-группы:

с 18:00 до 19:00 Группа "13 сентября"

c 19:00 до 20:00 Группа Eclipse

с 20:00 до 21:00 Trigger Band

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