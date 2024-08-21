Соревнования по шахпонгу прошли в парке "Изумрудный". Что это за вид спорта?
Турнир состоялся в рамках Суперфинала чемпионата России по шахматам
21 августа 2024, 09:00, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" 19 августа прошли соревнования по шахпонгу. Турнир собрал более 40 спортсменов в возрасте от 9 до 79 лет. Открыли соревнования президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, а также судья по шахматам Денис Хитров, судья по теннису Сергей Межуев. Главным судьей турнира стал Александр Букин. Игры прошли в рамках проведения в Барнауле Суперфиналов чемпионатов по шахматам среди мужчин и женщин.
Что такое шахпонг?
Это интеллектуальное двоеборье, в котором участники соревнуются в шахматах и настольном теннисе. В барнаульском турнире на партию в блиц отводилось 300 секунд, а игра в пинг-понг продолжалась до 20 очков, всего каждая пара спортсменов играет две партии в шахматы, а еще две партии в теннис.
Подобный турнир проходит в краевой столице два раза в год: в июле и ноябре. В будущем соревнования станут постоянными.
"Необычно было проводить соревнования на улице. Так как шарик для пинг-понга очень легкий, всего 2,5 гр. и ветерок его уносил, но все были в равных условиях, обычно проводим соревнования в закрытых помещениях. Все было честно. Играли в парке культуры и отдыха, нам все понравилось", - поделился итогами турнира главный судья Александр Букин.
Какие события по шахматам пройдут в парке "Изумрудный" еще?
Программа очень насыщенная. Уже 21 августа там отметят 100 лет федерации шахмат России. Гости парка смогут посмотреть спортивную драму о шахматах "Белый снег России". Начало мероприятия в 18 часов.
22 августа с 18 часов в амфитеатре пройдет встреча с президентом Федерации шахмат Алтайского края Артемом Поломошновым. Все желающие смогут задать интересные вопросы человеку, отвечающему за развитие этого интеллектуального вида спорта в регионе.
26 августа в 18 часов на главной сцене возле визит-центра пройдет квиз-игра, посвященная шахматам. Команде-победителю вручаются ценные призы от организаторов мероприятия.
27 августа в 19 часов состоится творческий вечер с песнями из советского кино.
28 августа в день завершения Суперфиналов по шахматам в "Изумрудном" пройдет церемония закрытия. Именно там объявят имена победителей среди мужчин и женщин. По завершению для гостей выступят
кавер-группы:
с 18:00 до 19:00 Группа "13 сентября"
c 19:00 до 20:00 Группа Eclipse
с 20:00 до 21:00 Trigger Band
Информационный партнер Суперфинала чемпионата России по шахматам Медиагруппа FM-Продакшн.
09:42:02 21-08-2024
нет такого вида спорта.
09:44:26 21-08-2024
А что ни шахбоокс ?
10:10:22 21-08-2024
Можно шахсамбо.Если он меня прикончит матом,то я его через бедро захватом.Или ход конём по голове.
10:12:54 21-08-2024
Гость (10:10:22 21-08-2024) Можно шахсамбо.Если он меня прикончит матом,то я его через б... ничья. оба в реанимации - один с травмой, другой с депрессией.
10:10:29 21-08-2024
домино спиритус - знаю, участвовал.
а тут непонятно... но я не против, тоже вариант.
10:43:02 21-08-2024
Да я его без мата задавлю
19:22:08 21-08-2024
Хорошо хоть не хоббихорсинг.