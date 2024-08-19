Лучшие из лучших. Как в Барнауле начался самый сильный турнир по шахматам в стране

В Барнаул на Суперфиналы приехали самые сильные шахматисты со всей страны

19 августа 2024, 15:00, ИА Амител

В пятницу, 16 августа, в Барнауле стартовали Суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Это самый сильный турнир в стране за последние годы, на который приехали лучшие гроссмейстеры России. На две недели Барнаул стал шахматной столицей страны, а учитывая уровень участников, за соревнованиями следят во всем мире. Как прошли первые дни турнира — читайте в нашем материале.

Со второй попытки

Пресс-конференция накануне старта Суперфиналов по шахматам в Барнауле/amic.ru

За несколько часов до церемонии открытия в театре драмы прошла пресс-конференция с участием действующих чемпионов России гроссмейстеров Владислава Артемьева и Баиры Ковановой, а также исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева и президента Федерации шахмат Алтайского края Артема Поломошнова.

Ожидалось, что Барнаул примет главный турнир по шахматам в стране еще в 2023 году. Однако заявку выиграл Санкт-Петербург, а все игры прошли в Царском селе. По словам Александра Ткачева, отказывать Алтайскому краю во второй раз было уже невозможно. Тем более, что организованы Суперфиналы на самом высоком уровне. В качестве площадки организаторы выбрали краевой театр имени Шукшина. Помимо игр, 23 августа для участников подготовили культурную программу. Они посетят музей имени Роберта Рождественского в Косихе, экскурсии в Барнауле. Вечером же в Молодежном театре Алтая покажут спектакль в шахматном стиле "Дядюшкин сон".

"Шахматы — целый мир"

Торжественная церемония открытия Суперфинала ЧМ России по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

Торжественная церемония Суперфиналов состоялась вечером в зале "Сибирь". С приветственным словом к гостям выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона пожелал участникам турнира определить лучших из лучших, а также познакомиться с достопримечательностями региона.

"Шахматы — целый мир, которому некоторые люди посвящают всю жизнь. У нас в Алтайском крае годами складывались шахматные традиции, а в этом году нам доверили проведение состязаний на высоком уровне — Суперфиналов чемпионата России. Уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне", - сообщил Виктор Томенко.

Кроме того, со сцены выступил председатель АКЗС Александр Романенко. Он уверен, что провести такое масштабное спортивное событие было бы невозможно, если бы в Алтайском крае активно не развивались шахматы. В этом, прежде всего, заслуга губернатора Виктора Томенко и президента региональной Федерации Артема Поломошнова.

"Этот турнир еще раз подчеркнет необходимость в занятиях этим видом спорта. Решением провести у нас Суперфиналы организаторы вписывают новую строку в историю Алтайского края", - уверен Александр Романенко.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александра Ткачева поблагодарил краевые власти за организацию турнира, а также за гостеприимство. Нынешние Суперфиналы, по его словам, - сильнейшие за последние годы. Во-первых, именно в Барнауле определят новых абсолютного чемпиона и абсолютную чемпионку России. Во-вторых, пять лучших мужчин и три лучших женщины напрямую попадут в Кубок мира.

"Суперфиналы всегда отличались сильными составами, но этот турнир стоит особняком: все сильнейшие спортсмены нашей страны приехали в Барнаул. Уверен, что турнир пройдет в бескомпромиссной и интересной борьбе", — сказал Александр Ткачев.

Сенатор Совета федерации, председатель Попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Наталья Кувшинова считает историческим событием проведение Суперфиналов в Барнауле. Этот турнир проходил в Третьяковской галерее, Царском селе, а теперь в этом списке появится и театр драмы имени Шукшина.

"Очень приятно и почетно, что Суперфиналы проходят в нашем родном Барнауле. Благодарю всех за то, что этот турнир проводится в Алтайском крае, и за развитие этого замечательного вида спорта в регионе. Уверена, что Алтайский край находится в числе лидеров шахматного движения в нашей стране", - сообщила Наталья Кувшинова.

Также на сцене зала "Сибирь" выступил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, который был главным инициатором проведения Суперфиналов в Барнауле. По его словам, на две недели Алтайский край станет шахматной столицей страны. Учитывая высочайший уровень участников, за играми будут следить по всему миру.

"Суперфиналы – это большой праздник для Алтайского края, и я всех с ним поздравляю. Уверен, что это мероприятие станет толчком для развития шахмат. Надеюсь, что участники уедут из Барнаула с приятными впечатлениями о нашем регионе", - пояснил Артем Поломошнов.

Кроме того, на церемонии открытия подписали соглашение о развитии самого интеллектуального вида спорта в Алтайском крае. Свои подписи под документом поставили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

В завершении церемонии открытия состоялась жеребьевка. 12 мужчин и 12 женщин узнали, в каком порядке они сыграют друг с другом. Для этого организаторы использовали сувениры, изготовленные на камнерезном заводе на Алтае.

Шахматный павильон и первые игры

Суперфинал чемпионата России по шахматам в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Первый тур Суперфиналов прошел в субботу, 17 августа. До этого в парке "Изумрудный" торжественно открыли новый шахматный павильон. На его строительство из краевого бюджета направили около 7 миллионов рублей. По сути, это небольшое помещение, в котором установят столы для игры. Это позволит играть в парке круглый год и проводить там турниры. Рядом с "Изумрудным" недавно открыли новый Краевой шахматный клуб, рассчитанный более чем на 200 человек. Одной из первых новый павильон оценила сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Она же сделала первый символический ход самого турнира. В настоящее время уже прошли два тура. Суперфиналы чемпионатов России проходят раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Начало всех туров – в 15:00 по местному времени. За шахматными досками находятся одновременно все участники. Завершится турнир 28 августа.