Участники Суперфиналов по шахматам сыграли с любителями и ветеранами из Барнаула

Игры прошли 16 августа

20 августа 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: встреча участников Суперфиналов с любителями/ФШР

Участники Суперфиналов чемпионата России по шахматам, который проходит в Барнауле, провели сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов. Участники сеансов также пообщались с именитыми спортсменами в неформальной обстановке и проверили свои силы за доской.

Игры прошли 16 августа. Как сообщает федерация шахмат России, с любителями шахмат разных возрастов сыграли сразу семь участников Суперфиналов и комментатор турнира Георгий Кастаньеда.

Один из самых титулованных гроссмейстеров страны Александр Грищук провел сеанс на 15 досках в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Вничью с именитым гроссмейстером сыграли Никита Колобов и Дмитрий Слизунков.

А вот Алексей Дреев провел игру с 15 шахматистами в музее "Город". Правда, ни одному из игроков не удалось выиграть у более именитого соперника. Другой участник Суперфиналов Евгений Наер сыграл с любителями в Академии шахмат Алтайского края. Из 13 человек лишь Евгений Азаров добился ничьи.

Павел Понкратов дал сеанс в Алтайском государственном краеведческом музее. Сыграть с гроссмейстером пришли 14 человек. Однако никто не смог оказаться сильнее опытного профессионала.

В музее "Горная аптека" также с 14 любителями сразилась пятикратная чемпионка страны Валентина Гунина. Во всех партиях она оказалась сильнее. В парке "Изумрудный" 14 участников оказывали упорное сопротивлению Арсению Нестерову. Комментатор соревнований Георгий Кастаньеда на 15 досках провел сеанс одновременной игры в парке "Центральный". Лишь встреча с Полиной Соломатиной закончилась вничью.

В итоге все участники сеансов получили подарки от Оргкомитета Суперфиналов.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края. Завершится турнир 28 августа. Все встречи проходят в краевом театре драмы.