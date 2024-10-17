Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось
Артист с трудом дышит и почти не может разговаривать
17 октября 2024, 15:31, ИА Амител
Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких: он с трудом дышит и почти не может разговаривать.
Сейчас для контроля состояния Ефремову нужно ежедневно посещать врача, поскольку заболевание может привести к дыхательной недостаточности. Также повышаются риски развития сопутствующих заболеваний вроде легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Из-за проблем с легкими артист даже перестал курить.
В колонии, где находится Ефремов, есть медчасть. В ней работают 12 сотрудников, в том числе врачи узкого профиля. Защита актера сейчас готовит документы для условно-досрочного освобождения, однако артисту сложно с ними разговаривать из-за заболевания.
15:37:10 17-10-2024
Забавно преподнесена новость. Вроде он бы и посидел ещё, но ХОБЛ и все такое. Защита ещё что-то там готовит, но разговаривать с ней сил нет))
Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия (с)
15:45:42 17-10-2024
уловка для УДО. Как по мне убийце алкоголику это достойное наказание
18:39:44 17-10-2024
Гость (15:45:42 17-10-2024) уловка для УДО. Как по мне убийце алкоголику это достойное н... А вот минусаторы с вами не согласны. Видимо частенько за рулём бухнувшими катаются😂
15:47:36 17-10-2024
ну так попей столько, подорвал здоровье алкаш-убийца.
15:50:33 17-10-2024
Как самочуствие остальных зэков в РФ ?
15:55:42 17-10-2024
Колония, не курорт.
15:57:34 17-10-2024
Ну так он выпил алкоголя и употребил других веществ за десять человек
15:59:34 17-10-2024
Да отпустите уже Ефремова. Он за свои грехи уже расплатился.
16:23:23 17-10-2024
Гость (15:59:34 17-10-2024) Да отпустите уже Ефремова. Он за свои грехи уже расплатился.... Когда будешь на месте родственников погибших , тогда и решишь расплатился убийца за грехи свои или нет
16:28:41 17-10-2024
Если от рождения дано всё и в финансовом плане и в театральном, и нет ни бедности, ни нереализованности, то как вообще можно начать пить?..
17:47:39 17-10-2024
Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обструктивной болезни легких.
18:56:15 17-10-2024
гость (17:47:39 17-10-2024) Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обст... И от алкогольной зависимости тоже
17:53:39 17-10-2024
Это не наследственное а приобретенное заболевание... Просто сейчас у него приступ и он скоро пройдет
18:25:22 17-10-2024
Даже бросил курить! Надо же, бедненький...
18:58:34 17-10-2024
гость (17:47:39 17-10-2024) Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обст... и от пьянства тоже.
19:00:29 17-10-2024
Как пить, так здоровый. А как в тюрьме сидеть, так больной бедолага. Ничего там люди и постарше сидят и тоже далеко не здоровые.
12:13:50 18-10-2024
Как так? Недавно была статья , что он просился на СВО танкистом.А теперь не может дышать и разговаривать Что только не придумают,чтобы выйти на свободу. А вот человека нет в живых Тут хоть как крути и выдумывай . Человек погиб!!
12:46:14 18-10-2024
Татьяна (12:13:50 18-10-2024) Как так? Недавно была статья , что он просился на СВО танкис... Ну дык артист!)