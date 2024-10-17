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Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось

Артист с трудом дышит и почти не может разговаривать

17 октября 2024, 15:31, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео
Михаил Ефремов / Кадр из видео

Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких: он с трудом дышит и почти не может разговаривать.

Сейчас для контроля состояния Ефремову нужно ежедневно посещать врача, поскольку заболевание может привести к дыхательной недостаточности. Также повышаются риски развития сопутствующих заболеваний вроде легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Из-за проблем с легкими артист даже перестал курить.

В колонии, где находится Ефремов, есть медчасть. В ней работают 12 сотрудников, в том числе врачи узкого профиля. Защита актера сейчас готовит документы для условно-досрочного освобождения, однако артисту сложно с ними разговаривать из-за заболевания.

культура

Комментарии 18

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Гость

15:37:10 17-10-2024

Забавно преподнесена новость. Вроде он бы и посидел ещё, но ХОБЛ и все такое. Защита ещё что-то там готовит, но разговаривать с ней сил нет))
Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия (с)

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Гость

15:45:42 17-10-2024

уловка для УДО. Как по мне убийце алкоголику это достойное наказание

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Гость

18:39:44 17-10-2024

Гость (15:45:42 17-10-2024) уловка для УДО. Как по мне убийце алкоголику это достойное н... А вот минусаторы с вами не согласны. Видимо частенько за рулём бухнувшими катаются😂

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Гость

15:47:36 17-10-2024

ну так попей столько, подорвал здоровье алкаш-убийца.

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Гость

15:50:33 17-10-2024

Как самочуствие остальных зэков в РФ ?

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Гость

15:55:42 17-10-2024

Колония, не курорт.

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Гость

15:57:34 17-10-2024

Ну так он выпил алкоголя и употребил других веществ за десять человек

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Гость

15:59:34 17-10-2024

Да отпустите уже Ефремова. Он за свои грехи уже расплатился.

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Гость

16:23:23 17-10-2024

Гость (15:59:34 17-10-2024) Да отпустите уже Ефремова. Он за свои грехи уже расплатился.... Когда будешь на месте родственников погибших , тогда и решишь расплатился убийца за грехи свои или нет

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Гость

16:28:41 17-10-2024

Если от рождения дано всё и в финансовом плане и в театральном, и нет ни бедности, ни нереализованности, то как вообще можно начать пить?..

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гость

17:47:39 17-10-2024

Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обструктивной болезни легких.

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Гость

18:56:15 17-10-2024

гость (17:47:39 17-10-2024) Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обст... И от алкогольной зависимости тоже

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Бдыщ...

17:53:39 17-10-2024

Это не наследственное а приобретенное заболевание... Просто сейчас у него приступ и он скоро пройдет

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Гость

18:25:22 17-10-2024

Даже бросил курить! Надо же, бедненький...

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Гость

18:58:34 17-10-2024

гость (17:47:39 17-10-2024) Это наследственное.Олег Ефремов тоже жестоко страдал от обст... и от пьянства тоже.

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Василиса.

19:00:29 17-10-2024

Как пить, так здоровый. А как в тюрьме сидеть, так больной бедолага. Ничего там люди и постарше сидят и тоже далеко не здоровые.

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Татьяна

12:13:50 18-10-2024

Как так? Недавно была статья , что он просился на СВО танкистом.А теперь не может дышать и разговаривать Что только не придумают,чтобы выйти на свободу. А вот человека нет в живых Тут хоть как крути и выдумывай . Человек погиб!!

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Гость

12:46:14 18-10-2024

Татьяна (12:13:50 18-10-2024) Как так? Недавно была статья , что он просился на СВО танкис... Ну дык артист!)

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