Артист с трудом дышит и почти не может разговаривать

17 октября 2024, 15:31, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео

Состояние актера Михаила Ефремова резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Shot, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких: он с трудом дышит и почти не может разговаривать.

Сейчас для контроля состояния Ефремову нужно ежедневно посещать врача, поскольку заболевание может привести к дыхательной недостаточности. Также повышаются риски развития сопутствующих заболеваний вроде легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Из-за проблем с легкими артист даже перестал курить.

В колонии, где находится Ефремов, есть медчасть. В ней работают 12 сотрудников, в том числе врачи узкого профиля. Защита актера сейчас готовит документы для условно-досрочного освобождения, однако артисту сложно с ними разговаривать из-за заболевания.