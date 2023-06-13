Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
По информации СМИ, у нее развилась сердечная недостаточность
13 июня 2023, 18:35, ИА Амител
Кадр из фильма "Женить миллионера"
Состояние госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Об этом сообщает Mash.
По информации СМИ, у пожилой женщины развилась сердечная недостаточность. Врачи стараются стабилизировать ее состояние медикаментами.
Напомним, что о госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно в начале июня. Позднее СМИ сообщили о том, что в мае актриса пережила инфаркт головного мозга.
19:04:24 13-06-2023
А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете статью, то хоть немного бы поясняли...
07:24:49 14-06-2023
Гость (19:04:24 13-06-2023) А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете ... Просыпайся уже! Протри глаза хоть...
20:36:24 13-06-2023
Гость (19:04:24 13-06-2023) А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете ... Уровень культуры жителей края просто зашкаливает. Загугли хотя бы. Или модно стало свою неосведомленность напоказ выставлять?