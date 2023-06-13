Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

По информации СМИ, у нее развилась сердечная недостаточность

13 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Женить миллионера"

Состояние госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Об этом сообщает Mash.

По информации СМИ, у пожилой женщины развилась сердечная недостаточность. Врачи стараются стабилизировать ее состояние медикаментами.

Напомним, что о госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно в начале июня. Позднее СМИ сообщили о том, что в мае актриса пережила инфаркт головного мозга.