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Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

По информации СМИ, у нее развилась сердечная недостаточность

13 июня 2023, 18:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Женить миллионера"
Кадр из фильма "Женить миллионера"

Состояние госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Об этом сообщает Mash.

По информации СМИ, у пожилой женщины развилась сердечная недостаточность. Врачи стараются стабилизировать ее состояние медикаментами.

Напомним, что о госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно в начале июня. Позднее СМИ сообщили о том, что в мае актриса пережила инфаркт головного мозга.

культура

Комментарии 3

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Гость

19:04:24 13-06-2023

А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете статью, то хоть немного бы поясняли...

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Гость

07:24:49 14-06-2023

Гость (19:04:24 13-06-2023) А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете ... Просыпайся уже! Протри глаза хоть...

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Гость

20:36:24 13-06-2023

Гость (19:04:24 13-06-2023) А кто это? Ну фамилия знакомая конечно... Но уж если пишете ... Уровень культуры жителей края просто зашкаливает. Загугли хотя бы. Или модно стало свою неосведомленность напоказ выставлять?

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