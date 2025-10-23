Сосудосуживающая зависимость. Россияне потратили почти 41,4 млрд рублей на назальные спреи

Чаще всего в зависимость попадают мужчины от 30 до 45 лет

23 октября 2025

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне массово подсели на назальные спреи. Только за 2025 год на "брызгалки" потратили почти 41,4 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным аналитиков "Честного знака", продажи таких средств за три года выросли почти на 30%. Лидером по потреблению стала Москва. Здесь продано 18,5 тысячи упаковок на каждые 10 тысяч человек, то есть в среднем каждый москвич приобрел минимум два спрея за год.

Медики объясняют рост продаж тем, что многие россияне используют сосудосуживающие капли и спреи дольше положенных трех дней. В итоге временное средство от насморка превращается в ежедневную необходимость. Наиболее часто зависимость вызывают препараты с ксилометазолином – этим компонентом, по словам врачей, "грешат" популярные марки вроде "Снупа" и "Отривина".

В московских клиниках отмечают рост числа пациентов, которые обращаются за вазотомией – хирургической процедурой, позволяющей избавиться от капельной зависимости. Отоларингологи сообщают, что в среднем они проводят по пять-шесть таких операций в день, и это сейчас одна из самых востребованных манипуляций. Чаще всего на нее решаются мужчины 30–45 лет, именно они, по наблюдениям специалистов, наиболее подвержены "капельной" привычке.

