Сосудосуживающая зависимость. Россияне потратили почти 41,4 млрд рублей на назальные спреи
Чаще всего в зависимость попадают мужчины от 30 до 45 лет
23 октября 2025, 14:30, ИА Амител
Россияне массово подсели на назальные спреи. Только за 2025 год на "брызгалки" потратили почти 41,4 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным аналитиков "Честного знака", продажи таких средств за три года выросли почти на 30%. Лидером по потреблению стала Москва. Здесь продано 18,5 тысячи упаковок на каждые 10 тысяч человек, то есть в среднем каждый москвич приобрел минимум два спрея за год.
Медики объясняют рост продаж тем, что многие россияне используют сосудосуживающие капли и спреи дольше положенных трех дней. В итоге временное средство от насморка превращается в ежедневную необходимость. Наиболее часто зависимость вызывают препараты с ксилометазолином – этим компонентом, по словам врачей, "грешат" популярные марки вроде "Снупа" и "Отривина".
В московских клиниках отмечают рост числа пациентов, которые обращаются за вазотомией – хирургической процедурой, позволяющей избавиться от капельной зависимости. Отоларингологи сообщают, что в среднем они проводят по пять-шесть таких операций в день, и это сейчас одна из самых востребованных манипуляций. Чаще всего на нее решаются мужчины 30–45 лет, именно они, по наблюдениям специалистов, наиболее подвержены "капельной" привычке.
Ранее в Государственной Думе предложили два основных способа сделать лекарства более доступными для россиян: переход на крупные фасовки препаратов с последующей продажей на развес и развитие аптечного изготовления лекарственных средств.
15:09:11 23-10-2025
всё собрали...
И "дольше положенных трех дней" (читаем инструкцию по применению к вашему препарату)
...а дальше пошли и мужчины и ил средний возраст и деньги и операции вместо спреев ....
18:07:37 23-10-2025
У меня 2 спрея не в год, а 2 спрея в месяц уходит. Обращалась к лору. Тоже об операции рассказал. Но предупредил, что не панацея. Отрезанные "внутренности" носа вырастают и всё будет, как было. Товарищи учёные! Придумайте что-нибудь! А то без спрея из дому не выйти(((((((((
21:27:43 23-10-2025
Светлана (18:07:37 23-10-2025) У меня 2 спрея не в год, а 2 спрея в месяц уходит. Обращал... сходите в Диагностический к лору. Суперская, опытная врач, практика лет 40. у меня была зависимость 7 лет, вылечилась за 2 недели полностью, никаких операций. Специальный гормональный спрей - и готово
21:28:46 23-10-2025
Светлана (18:07:37 23-10-2025) У меня 2 спрея не в год, а 2 спрея в месяц уходит. Обращал... НИЧЕГО не нужно резать если там у вас нет полипов и гнилых зубов с кистами. лечится 1-2 недели тоже спреем. и потом всё, свобода