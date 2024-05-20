Сотням панельных "домов-пенсионеров" в Барнауле предлагают подарить вторую жизнь
Эксперты считают, что ресурс зданий можно значительно увеличить
20 мая 2024, 10:15, ИА Амител
В Барнауле срочно нужно решать вопрос с ветхим жилищным фондом – это дома, которые построены 50-60 лет назад и вот-вот могут перейти в категорию аварийных. Об этом говорили на заседании Союза строителей 16 мая.
Замминистра строительства и ЖКХ региона Вадим Горбунов сообщил: в крае в течение трех-пяти лет могут расселить дома общей площадью 150 тыс. квадратных метров, уже признанные непригодными для проживания. Часть из них находится на Потоке, решение по комплексной застройке которого власти города должны принять в течение трех месяцев.
Участники заседания заметили: объем аварийного жилья в регионе намного больше, однако чиновники считают лишь те дома, которые получится снести.
"Вы берете от возможности профинансировать или процент выбытия? (Дома, которые признают аварийными. – Прим. ред.) Нужно учитывать, какой процент износа и сколько квадратных метров ежегодно выбывает. Цифра не 150 тыс. получится", – сказал председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.
Заведующий кафедрой "Строительные конструкции" АлтГТУ Иван Харламов добавил, что в городе нужно срочно решать судьбу "предаварийных" домов.
"У нас все крупнопанельное домостроение первых лет (первый панельный дом возвели в Барнауле в начале 1960-х годов) ветхое, его нужно срочно санировать. Взять, например, опыт Тобольска. Там все пятиэтажное жилье переделано, посмотришь на эти дома, они совершенно по-другому смотрятся, у них нет ресурса".
Цифра
По данным открытых источников, в Алтайском крае насчитывают 2533 дома, построенных с 1960 по 1969 год. Однако точно количество панельных зданий не указано.
10:37:21 20-05-2024
У китайцев надо перенять опыт... 50 лет и сносят... А все эти ремонты увеличение срока-это выжимание денег из бюджета и создание видимости работы
04:01:43 21-05-2024
Иван (10:37:21 20-05-2024) У китайцев надо перенять опыт... 50 лет и сносят... А все эт... 50 лет назад они ещё в сарая жили.
10:55:40 20-05-2024
Хитро придумали и бабосики поиметь и беленькими остаться.
11:03:20 20-05-2024
Давно понятно, что все хрущёвки и даже сталинки пойдут под тотальный снос, а их жильцам дадут денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет и выселят к чёрту на кулички.
12:57:52 20-05-2024
Гость (11:03:20 20-05-2024) Давно понятно, что все хрущёвки и даже сталинки пойдут под т... Кирпичные хрущевки еще 100 лет простоят.
16:06:48 20-05-2024
Гость (12:57:52 20-05-2024) Кирпичные хрущевки еще 100 лет простоят. ... Не все кирпичные хрущовки качественно построенные, есть и такие, в которых стены уже трещинами покрылись. На Потоке таких полно.
11:37:49 20-05-2024
Интересно получается, люди приватизировали или купили квартиры. Дома пришли в негодность, государство выделяет деньги на ремонт или расселение. Другие люди - купили или построили частные дома, дома пришли в негодность. Государство ничего не выделяет, мол ваши проблемы, решайте сами.
11:49:07 20-05-2024
Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... не надо путать свою частную хибару и многоквартирный дом (сложное инженерное сооружение с коммуникациями).
11:54:48 20-05-2024
Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Частный дом в городе - у бесящихся с жиру богатеев. Приехал в город, живи в человейнике (плюс/минус). Живёшь в частном доме - плати.
22:02:50 20-05-2024
Гость (11:54:48 20-05-2024) Частный дом в городе - у бесящихся с жиру богатеев. Приехал ... Вы, батенька идиот? С какого жиру. Люди их построили лет 60+назад многие, не обременяя государство. Сами на свои. А квартиры тоже не везде давали. Так вот госквартиры халявные - стали собственностью. Частной. И какое к ним отношение государство имеет, если по вашему?
12:02:35 20-05-2024
Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... В МКД платят и не мало в фонд кап.строительства из этого фонда и ремонт, а частные нет. Их из каких средств гос-во должно ремонтировать частные дома?
12:59:17 20-05-2024
Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Ну так частное - оно и есть частное.. Какое отношение к ним имеет государство?
13:23:34 20-05-2024
Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Вот-вот, всю жизнь ни к чему не стремился в убитой хате - получи новое жилье; всю жизнь пахал, накопил на первоначальный взнос - плати всю жизнь ипотеку.
04:04:44 21-05-2024
Гость (13:23:34 20-05-2024) Вот-вот, всю жизнь ни к чему не стремился в убитой хате - по... Хата то откуда-то взялась ,значит к чему-то стремился.
12:47:14 20-05-2024
Это как дом на Максима Горького 38А и ему подобные в центре снесем, на ВРЗ отреставрируем
12:55:05 20-05-2024
Это не решение вопроса, это продление агонии. У любого материального объекта ресурс конечен. Сроки эксплуатации этих домов ограничивали сами строившие их коммунисты. Ну ведь не просто так же) Единственно верное решение - это снос и строительство новых зданий.
15:14:00 20-05-2024
Гость (12:55:05 20-05-2024) Это не решение вопроса, это продление агонии. У любого матер... Как европейцы умудряются жить в домах, которым по нескольку сотен лет и которые смотрятся как с картинки? А человейники, которые они строили у себя в 70-е годы прошлого века, а массово сносят взрывами, поскольку они сыпятся, их содержание непосильно дорого, там сплошная антисанитария и рассадники инфекции и преступности.
15:49:56 20-05-2024
Гость (15:14:00 20-05-2024) Как европейцы умудряются жить в домах, которым по нескольку ... Пенс, ты со своей мантрой до безобразия уныл и однообразен.
13:44:32 20-05-2024
Знакомое фото!)) Живу тут. Приятно увидеть! Сухова/40 лет Октября.
15:08:05 20-05-2024
Светлана (13:44:32 20-05-2024) Знакомое фото!)) Живу тут. Приятно увидеть! Сухова/40 лет ... только на этом фото нет панельки, пятиэтажка кирпичная, а 2-х она уже в списке на снос
15:15:09 20-05-2024
Те шлакоблочно-сайдинговые новострои, которые возводятся сегодня, не простоят без капремонта и полувека
15:51:02 20-05-2024
Чучмек (15:15:09 20-05-2024) Те шлакоблочно-сайдинговые новострои, которые возводятся сег... Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.
16:19:09 20-05-2024
Гость (15:51:02 20-05-2024) Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.... Да добрая половина новостроек сделана из г...на и палок.
16:49:20 20-05-2024
Гость (16:19:09 20-05-2024) Да добрая половина новостроек сделана из г...на и палок.... Неправда! нет там палок!
13:50:05 21-05-2024
Гость (16:49:20 20-05-2024) Неправда! нет там палок!... Про г..но возражений нет?
03:59:30 21-05-2024
Гость (15:51:02 20-05-2024) Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.... Шлакоблок, это по модном газобетон.
16:59:55 20-05-2024
Неправда! нет там палок!----------😃