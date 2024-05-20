Сотням панельных "домов-пенсионеров" в Барнауле предлагают подарить вторую жизнь

Эксперты считают, что ресурс зданий можно значительно увеличить

20 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле срочно нужно решать вопрос с ветхим жилищным фондом – это дома, которые построены 50-60 лет назад и вот-вот могут перейти в категорию аварийных. Об этом говорили на заседании Союза строителей 16 мая.

Замминистра строительства и ЖКХ региона Вадим Горбунов сообщил: в крае в течение трех-пяти лет могут расселить дома общей площадью 150 тыс. квадратных метров, уже признанные непригодными для проживания. Часть из них находится на Потоке, решение по комплексной застройке которого власти города должны принять в течение трех месяцев.

Участники заседания заметили: объем аварийного жилья в регионе намного больше, однако чиновники считают лишь те дома, которые получится снести.

"Вы берете от возможности профинансировать или процент выбытия? (Дома, которые признают аварийными. – Прим. ред.) Нужно учитывать, какой процент износа и сколько квадратных метров ежегодно выбывает. Цифра не 150 тыс. получится", – сказал председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.

Заведующий кафедрой "Строительные конструкции" АлтГТУ Иван Харламов добавил, что в городе нужно срочно решать судьбу "предаварийных" домов.

"У нас все крупнопанельное домостроение первых лет (первый панельный дом возвели в Барнауле в начале 1960-х годов) ветхое, его нужно срочно санировать. Взять, например, опыт Тобольска. Там все пятиэтажное жилье переделано, посмотришь на эти дома, они совершенно по-другому смотрятся, у них нет ресурса".

Цифра

По данным открытых источников, в Алтайском крае насчитывают 2533 дома, построенных с 1960 по 1969 год. Однако точно количество панельных зданий не указано.