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Сотням панельных "домов-пенсионеров" в Барнауле предлагают подарить вторую жизнь

Эксперты считают, что ресурс зданий можно значительно увеличить

20 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле срочно нужно решать вопрос с ветхим жилищным фондом – это дома, которые построены 50-60 лет назад и вот-вот могут перейти в категорию аварийных. Об этом говорили на заседании Союза строителей 16 мая.

Замминистра строительства и ЖКХ региона Вадим Горбунов сообщил: в крае в течение трех-пяти лет могут расселить дома общей площадью 150 тыс. квадратных метров, уже признанные непригодными для проживания. Часть из них находится на Потоке, решение по комплексной застройке которого власти города должны принять в течение трех месяцев.

Участники заседания заметили: объем аварийного жилья в регионе намного больше, однако чиновники считают лишь те дома, которые получится снести.

"Вы берете от возможности профинансировать или процент выбытия? (Дома, которые признают аварийными. – Прим. ред.) Нужно учитывать, какой процент износа и сколько квадратных метров ежегодно выбывает. Цифра не 150 тыс. получится", – сказал председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.

Заведующий кафедрой "Строительные конструкции" АлтГТУ Иван Харламов добавил, что в городе нужно срочно решать судьбу "предаварийных" домов.

"У нас все крупнопанельное домостроение первых лет (первый панельный дом возвели в Барнауле в начале 1960-х годов) ветхое, его нужно срочно санировать. Взять, например, опыт Тобольска. Там все пятиэтажное жилье переделано, посмотришь на эти дома, они совершенно по-другому смотрятся, у них нет ресурса".

Цифра
По данным открытых источников, в Алтайском крае насчитывают 2533 дома, построенных с 1960 по 1969 год. Однако точно количество панельных зданий не указано.

Микрорайон Новосиликатный в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство аварийное жильё

Комментарии 27

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Иван

10:37:21 20-05-2024

У китайцев надо перенять опыт... 50 лет и сносят... А все эти ремонты увеличение срока-это выжимание денег из бюджета и создание видимости работы

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Гость

04:01:43 21-05-2024

Иван (10:37:21 20-05-2024) У китайцев надо перенять опыт... 50 лет и сносят... А все эт... 50 лет назад они ещё в сарая жили.

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Гость

10:55:40 20-05-2024

Хитро придумали и бабосики поиметь и беленькими остаться.

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Гость

11:03:20 20-05-2024

Давно понятно, что все хрущёвки и даже сталинки пойдут под тотальный снос, а их жильцам дадут денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет и выселят к чёрту на кулички.

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Гость

12:57:52 20-05-2024

Гость (11:03:20 20-05-2024) Давно понятно, что все хрущёвки и даже сталинки пойдут под т... Кирпичные хрущевки еще 100 лет простоят.

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Гость

16:06:48 20-05-2024

Гость (12:57:52 20-05-2024) Кирпичные хрущевки еще 100 лет простоят. ... Не все кирпичные хрущовки качественно построенные, есть и такие, в которых стены уже трещинами покрылись. На Потоке таких полно.

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Гость

11:37:49 20-05-2024

Интересно получается, люди приватизировали или купили квартиры. Дома пришли в негодность, государство выделяет деньги на ремонт или расселение. Другие люди - купили или построили частные дома, дома пришли в негодность. Государство ничего не выделяет, мол ваши проблемы, решайте сами.

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Гость

11:49:07 20-05-2024

Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... не надо путать свою частную хибару и многоквартирный дом (сложное инженерное сооружение с коммуникациями).

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Гость

11:54:48 20-05-2024

Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Частный дом в городе - у бесящихся с жиру богатеев. Приехал в город, живи в человейнике (плюс/минус). Живёшь в частном доме - плати.

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Тортилла

22:02:50 20-05-2024

Гость (11:54:48 20-05-2024) Частный дом в городе - у бесящихся с жиру богатеев. Приехал ... Вы, батенька идиот? С какого жиру. Люди их построили лет 60+назад многие, не обременяя государство. Сами на свои. А квартиры тоже не везде давали. Так вот госквартиры халявные - стали собственностью. Частной. И какое к ним отношение государство имеет, если по вашему?

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Гость

12:02:35 20-05-2024

Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... В МКД платят и не мало в фонд кап.строительства из этого фонда и ремонт, а частные нет. Их из каких средств гос-во должно ремонтировать частные дома?

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Гость

12:59:17 20-05-2024

Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Ну так частное - оно и есть частное.. Какое отношение к ним имеет государство?

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Гость

13:23:34 20-05-2024

Гость (11:37:49 20-05-2024) Интересно получается, люди приватизировали или купили кварти... Вот-вот, всю жизнь ни к чему не стремился в убитой хате - получи новое жилье; всю жизнь пахал, накопил на первоначальный взнос - плати всю жизнь ипотеку.

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Гость

04:04:44 21-05-2024

Гость (13:23:34 20-05-2024) Вот-вот, всю жизнь ни к чему не стремился в убитой хате - по... Хата то откуда-то взялась ,значит к чему-то стремился.

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Гость

12:47:14 20-05-2024

Это как дом на Максима Горького 38А и ему подобные в центре снесем, на ВРЗ отреставрируем

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Гость

12:55:05 20-05-2024

Это не решение вопроса, это продление агонии. У любого материального объекта ресурс конечен. Сроки эксплуатации этих домов ограничивали сами строившие их коммунисты. Ну ведь не просто так же) Единственно верное решение - это снос и строительство новых зданий.

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Гость

15:14:00 20-05-2024

Гость (12:55:05 20-05-2024) Это не решение вопроса, это продление агонии. У любого матер... Как европейцы умудряются жить в домах, которым по нескольку сотен лет и которые смотрятся как с картинки? А человейники, которые они строили у себя в 70-е годы прошлого века, а массово сносят взрывами, поскольку они сыпятся, их содержание непосильно дорого, там сплошная антисанитария и рассадники инфекции и преступности.

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Гость

15:49:56 20-05-2024

Гость (15:14:00 20-05-2024) Как европейцы умудряются жить в домах, которым по нескольку ... Пенс, ты со своей мантрой до безобразия уныл и однообразен.

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Светлана

13:44:32 20-05-2024

Знакомое фото!)) Живу тут. Приятно увидеть! Сухова/40 лет Октября.

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тоже с потока

15:08:05 20-05-2024

Светлана (13:44:32 20-05-2024) Знакомое фото!)) Живу тут. Приятно увидеть! Сухова/40 лет ... только на этом фото нет панельки, пятиэтажка кирпичная, а 2-х она уже в списке на снос

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Чучмек

15:15:09 20-05-2024

Те шлакоблочно-сайдинговые новострои, которые возводятся сегодня, не простоят без капремонта и полувека

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Гость

15:51:02 20-05-2024

Чучмек (15:15:09 20-05-2024) Те шлакоблочно-сайдинговые новострои, которые возводятся сег... Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.

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Гость

16:19:09 20-05-2024

Гость (15:51:02 20-05-2024) Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.... Да добрая половина новостроек сделана из г...на и палок.

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Гость

16:49:20 20-05-2024

Гость (16:19:09 20-05-2024) Да добрая половина новостроек сделана из г...на и палок.... Неправда! нет там палок!

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Гость

13:50:05 21-05-2024

Гость (16:49:20 20-05-2024) Неправда! нет там палок!... Про г..но возражений нет?

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Гость

03:59:30 21-05-2024

Гость (15:51:02 20-05-2024) Где новостройки из шлакоблоков и сайдинга? Пример приведите.... Шлакоблок, это по модном газобетон.

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Гость

16:59:55 20-05-2024

Неправда! нет там палок!----------😃

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