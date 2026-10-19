Сотрудник МЧС пропал в Чемальском районе, после того как ушел на пасеку

Местонахождение работника пожарно-спасательной части неизвестно с 17 октября

19 октября 2026, 11:19, ИА Амител

В Республике Алтай третьи сутки разыскивают Игоря Владимировича Большакова, который пропал 17 октября, информирует "Национальный центр — Республика Алтай / Поиск людей".

"17.10.2026 направился на пасеку. 18.10.2026 не вышел на работу в 5-ю ПСЧ МЧС", — говорится в сообщении.

Сотрудник пожарно-спасательной части пропал в Чемальском районе в 26 км от села Чемал — в районе логов Аккая и Чемал.

Напомним, в конце сентября в Чемальском районе ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от посещения лесных массивов.

Ранее в Алтайском крае медведь на пасеке напал на 15-летнего мальчика. Подросток находится на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.