Сотрудник МЧС пропал в Чемальском районе, после того как ушел на пасеку
Местонахождение работника пожарно-спасательной части неизвестно с 17 октября
19 октября 2026, 11:19, ИА Амител
В Республике Алтай третьи сутки разыскивают Игоря Владимировича Большакова, который пропал 17 октября, информирует "Национальный центр — Республика Алтай / Поиск людей".
"17.10.2026 направился на пасеку. 18.10.2026 не вышел на работу в 5-ю ПСЧ МЧС", — говорится в сообщении.
Сотрудник пожарно-спасательной части пропал в Чемальском районе в 26 км от села Чемал — в районе логов Аккая и Чемал.
Напомним, в конце сентября в Чемальском районе ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от посещения лесных массивов.
Ранее в Алтайском крае медведь на пасеке напал на 15-летнего мальчика. Подросток находится на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.
11:31:04 19-10-2026
Интересно получается.
Сами установили запрет на посещение небезопасных окрестностей.
И при этом сами же его и нарушают.
Похоже за соблюдением запретов там следят только медведи, отлавливая нарушителей.
13:29:54 19-10-2026
Гость (11:31:04 19-10-2026) Интересно получается. Сами установили запрет на посещени... А почему окрестности небезопасны? Почему люди не имеют возможности пользоваться пасекой, на обустройство и содержание которой потратили материальные средства и физический труд? Получается, любая сельскохозяйственная деятельность под запретом? на пасеку не ходи, скотину не держи... Переезжайте в города и закупайтесь в магнитах и пятерочках, освободите территорию страны, живите в резервациях?
15:13:45 19-10-2026
Гость (13:29:54 19-10-2026) А почему окрестности небезопасны? Почему люди не имеют возмо... Если ты слов не понимаешь - тебе медведь объяснит.
15:23:15 19-10-2026
Гость (15:13:45 19-10-2026) Если ты слов не понимаешь - тебе медведь объяснит.... В бельмесево тоже медведи запрещают участок осваивать?
15:26:00 19-10-2026
Гость (11:31:04 19-10-2026) Интересно получается. Сами установили запрет на посещени... Это пожарные из МЧС запрет установили? Что с пасекой делать?
20:55:40 19-10-2026
Афиноген (15:26:00 19-10-2026) Это пожарные из МЧС запрет установили? Что с пасекой делать?... ну явно не одному нужно было идти, есть запрет, опасно, как так рисковать. Хотя не надо все на медведей списывать, никто не знает, что случилось...
17:00:05 19-10-2026
Мишка сожрал, могут не искать. Если мозгов нет, и опасность не воспринимается, то что еще ждать.