Сотрудник Росгвардии в одиночку покорил две горные вершины на Алтае

Восхождения он посвятил ведомству

27 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю

Сотрудник Росгвардии Алтайского края совершил два одиночных восхождения в горах Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первой вершиной стала гора Юбилейная (3405 м) в Северо-Чуйском хребте. Подъем занял семь часов и проходил по сложному маршруту с переправами через три полноводных горных ручьях, крутые снежные и скальные участки. Особенно опасными оказались закрытые ледники с трещинами.

Вторым этапом стало восхождение на Купол Трех Озер (3556 м). Маршрут сложности 2Б включал крутые склоны, ледопады и короткие стенные участки. Первая попытка штурма была прервана на высоте 2800 метров из-за ухудшения погоды и усиления камнепада. На следующий день альпинист предпринял повторный подъем и завершил восхождение за восемь часов.

Связь с базовым лагерем поддерживалась каждые три часа, а при осложнении обстановки — каждые 30 минут. Для безопасности использовалось альпинистское снаряжение и средства радиосвязи.

Ранее в Барнауле сотрудники Росгвардии спасли пенсионера, которые в течение суток бесцельно бродил по улицам.