Сотрудник Росгвардии в одиночку покорил две горные вершины на Алтае
Восхождения он посвятил ведомству
27 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Сотрудник Росгвардии Алтайского края совершил два одиночных восхождения в горах Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ведомства.
Первой вершиной стала гора Юбилейная (3405 м) в Северо-Чуйском хребте. Подъем занял семь часов и проходил по сложному маршруту с переправами через три полноводных горных ручьях, крутые снежные и скальные участки. Особенно опасными оказались закрытые ледники с трещинами.
Вторым этапом стало восхождение на Купол Трех Озер (3556 м). Маршрут сложности 2Б включал крутые склоны, ледопады и короткие стенные участки. Первая попытка штурма была прервана на высоте 2800 метров из-за ухудшения погоды и усиления камнепада. На следующий день альпинист предпринял повторный подъем и завершил восхождение за восемь часов.
Связь с базовым лагерем поддерживалась каждые три часа, а при осложнении обстановки — каждые 30 минут. Для безопасности использовалось альпинистское снаряжение и средства радиосвязи.
Ранее в Барнауле сотрудники Росгвардии спасли пенсионера, которые в течение суток бесцельно бродил по улицам.
14:04:26 27-06-2025
Красавчик!!!!
14:22:20 27-06-2025
"Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал." (с)
14:52:40 27-06-2025
ППШариков (14:22:20 27-06-2025) "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал."... с каких это пор пьяное бормотание гитарного алкоголика стало вызывать в тебе ответные чувства?
15:35:16 27-06-2025
стерх (14:52:40 27-06-2025) с каких это пор пьяное бормотание гитарного алкоголика стал... Подрастешь, поймешь...
14:37:11 27-06-2025
А если бы он работал в школе учителем химии, написали бы "Учитель химии в одиночку покорил две горные вершины на Алтае"
14:51:32 27-06-2025
Мы на эти вершины с детьми ходили. Долго, но ничего сложного.
18:12:28 27-06-2025
Не покорил, а взошел. Даму сердца пусть покоряет.
18:18:30 27-06-2025
не очень то сложные восхождения