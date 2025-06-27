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Сотрудник Росгвардии в одиночку покорил две горные вершины на Алтае

Восхождения он посвятил ведомству

27 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю

Сотрудник Росгвардии Алтайского края совершил два одиночных восхождения в горах Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первой вершиной стала гора Юбилейная (3405 м) в Северо-Чуйском хребте. Подъем занял семь часов и проходил по сложному маршруту с переправами через три полноводных горных ручьях, крутые снежные и скальные участки. Особенно опасными оказались закрытые ледники с трещинами.

Вторым этапом стало восхождение на Купол Трех Озер (3556 м). Маршрут сложности 2Б включал крутые склоны, ледопады и короткие стенные участки. Первая попытка штурма была прервана на высоте 2800 метров из-за ухудшения погоды и усиления камнепада. На следующий день альпинист предпринял повторный подъем и завершил восхождение за восемь часов.

Связь с базовым лагерем поддерживалась каждые три часа, а при осложнении обстановки — каждые 30 минут. Для безопасности использовалось альпинистское снаряжение и средства радиосвязи.

Ранее в Барнауле сотрудники Росгвардии спасли пенсионера, которые в течение суток бесцельно бродил по улицам.

Алтайский край Республика Алтай Росгвардия

Комментарии 8

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Гость

14:04:26 27-06-2025

Красавчик!!!!

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ППШариков

14:22:20 27-06-2025

"Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал." (с)

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стерх

14:52:40 27-06-2025

ППШариков (14:22:20 27-06-2025) "Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал."... с каких это пор пьяное бормотание гитарного алкоголика стало вызывать в тебе ответные чувства?

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ППШариков

15:35:16 27-06-2025

стерх (14:52:40 27-06-2025) с каких это пор пьяное бормотание гитарного алкоголика стал... Подрастешь, поймешь...

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Гость

14:37:11 27-06-2025

А если бы он работал в школе учителем химии, написали бы "Учитель химии в одиночку покорил две горные вершины на Алтае"

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Гость

14:51:32 27-06-2025

Мы на эти вершины с детьми ходили. Долго, но ничего сложного.

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Гость

18:12:28 27-06-2025

Не покорил, а взошел. Даму сердца пусть покоряет.

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андрей

18:18:30 27-06-2025

не очень то сложные восхождения

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