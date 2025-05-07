В Барнауле росгвардейцы спасли пенсионера, сутки бесцельно бродившего по улицам
Вначале мужчина даже не смог пояснить, кто он, где проживает и почему ночью не находится дома
07 мая 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который сутки считался пропавшим без вести, сообщает региональное управление ведомства.
"В ночное время, находясь на маршруте патрулирования на улице Промышленной в городе Барнауле, экипаж вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Артема Арапова и старшего сержанта полиции Андрея Лукина заметил гражданина, который, как им показалось, бесцельно передвигался по улице", – говорится в сообщении.
Пожилой мужчина выглядел растерянным и дезориентированным: даже не смог пояснить, кто он, где проживает и что ночью делает на улице.
В ходе беседы росгвардейцам удалось выяснить имя мужчины. Как оказалось, он со вчерашнего дня числился пропавшим без вести. Пенсионера доставили в отдел полиции, откуда его забрали родственники.
Ранее в Бийске росгвардейцы отыскали потерявшегося пенсионера, который шел по улице с помощью ходунков.
10:53:10 07-05-2025
нашли дедушку, про которого недавно писали?
10:54:42 07-05-2025
люди, обращайте внимание на таких странных старичков. этим вы спасёте им жизнь.
10:56:45 07-05-2025
Молодцы ребята! А дедушка всё, к сожалению, отгулял... Теперь из дома больше не выпустят до конца дней.
12:45:45 07-05-2025
Гость (10:56:45 07-05-2025) Молодцы ребята! А дедушка всё, к сожалению, отгулял... Тепер... при правильной терапии и в сопровождении, почему бы и нет?
11:16:49 07-05-2025
Сотрудники молодцы однозначно.
Так бы дедок мог и под колёса бросится, или ещё какую дичь совершить.
12:02:51 07-05-2025
8 (11:16:49 07-05-2025) Сотрудники молодцы однозначно.Так бы дедок мог и под кол... Молодые, а уже профи! Ведь не зря к нему подршли. Почуяли неладное.
13:26:29 07-05-2025
Гость (12:02:51 07-05-2025) Молодые, а уже профи! Ведь не зря к нему подршли. Почуяли не... Какие профи? Если человека ищут, явно были фото, должны были сразу понять, что он потеряшка
17:25:14 07-05-2025
Гость (13:26:29 07-05-2025) Какие профи? Если человека ищут, явно были фото, должны были... Т.Е. вас не смутило слово экипаж и ночное время. Вы определите ночью из машины на ходу бесцельно идущего??
12:32:10 07-05-2025
Большое спасибо!