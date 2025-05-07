В Барнауле росгвардейцы спасли пенсионера, сутки бесцельно бродившего по улицам

Вначале мужчина даже не смог пояснить, кто он, где проживает и почему ночью не находится дома

07 мая 2025, 10:40, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который сутки считался пропавшим без вести, сообщает региональное управление ведомства.

"В ночное время, находясь на маршруте патрулирования на улице Промышленной в городе Барнауле, экипаж вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Артема Арапова и старшего сержанта полиции Андрея Лукина заметил гражданина, который, как им показалось, бесцельно передвигался по улице", – говорится в сообщении.

Пожилой мужчина выглядел растерянным и дезориентированным: даже не смог пояснить, кто он, где проживает и что ночью делает на улице.

В ходе беседы росгвардейцам удалось выяснить имя мужчины. Как оказалось, он со вчерашнего дня числился пропавшим без вести. Пенсионера доставили в отдел полиции, откуда его забрали родственники.

Ранее в Бийске росгвардейцы отыскали потерявшегося пенсионера, который шел по улице с помощью ходунков.