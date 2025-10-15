Сотрудники Сбера провели около 800 "Уроков цифры" в Сибири

Учебные занятия по теме ИИ-агентов посетили более 25 тысяч школьников

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперты Сбера провели уже около 800 "Уроков цифры" в школах Сибири. В этом сезоне уроки были посвящены искусственным интеллектам, а участие в проекте приняли ученики разных возрастных групп – от младших классов до выпускников. Причем, не только в городах, но и селах.

Темой уроков в сентябре-октябре стали ИИ-агенты – ключевой тренд, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта. Уроки были организованы Благотворительным фондом "Вклад в будущее" при поддержке банка и команды GigaChat ("ГигаЧат").

"Урок цифры" для старшеклассников из школы №3 им. Бориса Богаткова в Новосибирске провел председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев. Он отметил, что программа направлена на развитие навыков использования современных технологий, особенно в контексте искусственного интеллекта, и поможет школьникам разобраться в возможностях, которые открывает эта сфера.

"Наши сотрудники помогают ребятам ориентироваться в мире искусственного интеллекта, развиваться и применять его для решения самых разных задач. Сегодня важно уметь использовать современные технологии уже со школьной скамьи – поэтому наши "Уроки цифры" были ориентированы в том числе на учеников младших классов", – отметил Дмитрий Солнцев.

Проект "Урок цифры" существует уже семь лет, и за это время более 25 миллионов школьников по всей России смогли познакомиться с основами цифровых технологий, развить компетенции в IT-сфере и получить раннюю профориентацию в высокотехнологичных отраслях.

