Сотрудники Wildberries из сибирских регионов присоединились к забастовке

Некоторые из объявлений на дверях закрытых пунктов говорят о "технических неполадках", а другие прямо объявляют о забастовке с требованием выплатить зарплаты

15 марта 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Сотрудники Wildberries из Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края присоединились к забастовке. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, сегодня пункты выдачи заказов не открылись в ряде городов Сибири.

15 марта забастовку начали сотрудники точек в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Топках, Прокопьевске и других населённых пунктах. Некоторые из объявлений на дверях говорят о "технических неполадках", а другие прямо объявляют о забастовке с требованием выплатить зарплаты.

Напомним, что с работников могли списывать до 100% зарплаты – в счёт долга за возврат бракованного товара на склад, что стало причиной недовольства сотрудников. С 14 марта в России проходит массовая забастовка, к которой присоединились и пункты выдачи заказов в Барнауле.