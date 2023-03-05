Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД
Он находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга
05 марта 2023, 15:49, ИА Амител
В базе розыска МВД РФ размещена карточка Ильи Богданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который может быть причастен к теракту в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ "узнали" в одном из диверсантов Богданова.
Теперь Илья Богданов 1988 года рождения появился в базе розыска МВД.
Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машину. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами.
Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области. Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Он состоит преимущественно из российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины.
* Признан в России террористическим и запрещён
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