Соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

Он находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга

05 марта 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В базе розыска МВД РФ размещена карточка Ильи Богданова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который может быть причастен к теракту в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

После теракта в Брянской области появились сообщения, что к нему может быть причастен некий Илья Богданов. Видеозапись с похожим на него человеком была опубликована в Telegram-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. СМИ "узнали" в одном из диверсантов Богданова.

Теперь Илья Богданов 1988 года рождения появился в базе розыска МВД.

Напомним, утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянскую область проникли диверсанты, где напали на машину. ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами.

Позднее СМИ сообщили, что в ближайшие часы президент Путин якобы может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области. Ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус"* (РДК*). Он состоит преимущественно из российских неонацистов, которые перешли на сторону Украины.

* Признан в России террористическим и запрещён