СМИ: Путин может провести экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшие часы

Предположительно, речь пойдёт о ситуации в Брянской области

02 марта 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ближайшие часы президент России Владимир Путин может провести экстренное заседание Совета безопасности по ситуации в Брянской области. Об этом сообщает радио "Маяк" со ссылкой на источники в Госдуме.

Напомним, что утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз заявлял, что в Брянскую область проникли диверсанты. По его словам, они обстреляли автомобиль. Один человек погиб, ранен ребёнок.

Позднее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в регионе идёт боестолкновение с украинскими диверсантами. По их информации, в заложниках у противника могут находиться до шести человек. Вместе с тем местные власти опровергали информацию о заложниках. Среди местных жителей якобы есть погибшие и раненые.