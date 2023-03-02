Подробности нападения диверсантов на машину с детьми в Брянской области

Раненый мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу

02 марта 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Брянской области мальчик, раненый в результате нападения диверсантов на автомобиль с детьми, спас двух девочек, сообщает Baza.

Напомним, 2 марта украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя, ранила 10-летнего ребёнка и взяла в заложники несколько человек.

"В машине был водитель и трое ребят: мальчик Фёдор из третьего класса и две девочки – Злата и Лена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск – там их должен был забрать школьный автобус. На них напала группа мужчин. Водитель погиб сразу, а мальчик получил ранение в грудь", – сообщает Telegram-канал.

Раненый мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу. Позже остановил машину, которая увезла детей в безопасное место. Мальчику вызвали скорую помощь.