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Подробности нападения диверсантов на машину с детьми в Брянской области

Раненый мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу

02 марта 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Брянской области мальчик, раненый в результате нападения диверсантов на автомобиль с детьми, спас двух девочек, сообщает Baza.

Напомним, 2 марта украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину, убила водителя, ранила 10-летнего ребёнка и взяла в заложники несколько человек.

"В машине был водитель и трое ребят: мальчик Фёдор из третьего класса и две девочки – Злата и Лена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск – там их должен был забрать школьный автобус. На них напала группа мужчин. Водитель погиб сразу, а мальчик получил ранение в грудь", – сообщает Telegram-канал.

Раненый мальчик помог выбраться девочкам из машины и сказал им прятаться в лесу. Позже остановил машину, которая увезла детей в безопасное место. Мальчику вызвали скорую помощь.

"Осколок или пуля прошла вдоль ребра. Мальчику уже провели операцию, сейчас ему ничего не угрожает", – уточняет канал со ссылкой на медиков.

Читайте также в сюжете: Украинские диверсанты в Брянской области

Комментарии 6

  • Понятно, что ничего не понятно.
    02 марта, Гость   Ответить
  • в телеграме уже и видио есть - эти отморозки увешанные оружием на фоне ФАП этой деревни ставят ультиматум на чисто русском...
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у нас родственница из Киева тоже на чисто русском говорит. Но мозги у неё при этом давно набекрень, она русских ненавидит, забыв, что у нее русские предки. Это фашизм так проявляется. Их там обработали на Украине.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и вас ненавидит? своих родственников?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Да, хохлы ненавидят своих родственников в России, потому что хохлы бандеровцы, а мозгов у них никогда не было, потому и скачут с кастрюлями на головах.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Да, хохлы ненавидят своих родственников в России - не транслируйте бред. Нормально подруга общается со своими родственниками. Как и большинство людей - кто с друзьями, кто со знакомыми.
    03 марта, Гость   Ответить
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