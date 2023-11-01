Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября

Перед первым чтением документ отправят в регионы для подготовки предложений и замечаний

01 ноября 2023, 23:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Совет Госдумы включил законопроект о запрете мобильных телефонов в школах в повестку заседания 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в палате парламента.

"Перед первым чтением совместная инициатива депутатов и сенаторов направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний", – добавил собеседник агентства. Он также заявил, что палата может рассмотреть в четверг, 2 ноября, проект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе на работу.

Напомним, что ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках.

Отметим, что инициативу поддерживают 80% родителей школьников в Барнауле. При этом отцы чуть чаще высказывались в поддержку предложения.