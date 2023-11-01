Совет Думы рассмотрит проект по мобильным в школах 16 ноября
Перед первым чтением документ отправят в регионы для подготовки предложений и замечаний
01 ноября 2023, 23:22, ИА Амител
Совет Госдумы включил законопроект о запрете мобильных телефонов в школах в повестку заседания 16 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в палате парламента.
"Перед первым чтением совместная инициатива депутатов и сенаторов направлена в регионы для подготовки предложений и замечаний", – добавил собеседник агентства. Он также заявил, что палата может рассмотреть в четверг, 2 ноября, проект о сохранении права на пособие по уходу за ребенком до полутора лет при досрочном выходе на работу.
Напомним, что ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках.
Отметим, что инициативу поддерживают 80% родителей школьников в Барнауле. При этом отцы чуть чаще высказывались в поддержку предложения.
08:55:32 02-11-2023
совместная инициатива депутатов и сенаторов -------- вот ведь сборище баранов... отдайте этот вопрос на усмотрение школьных администраций и продолжайте сидеть на задницах ровно без рассмотрений своих идиотских инициатив
11:48:26 02-11-2023
Кто учится не хочет, тот и не будет. Раньше смартфонов не было, так ворон считали в окнах, лишь бы не учиться. Надо было ворон запретить? Или окна?