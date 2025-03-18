Советское наследие. Почему рядом с "Титов-Ареной" невозможно увеличить парковку

О причинах рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов

18 марта 2025, 06:15, ИА Амител

"Титов-Арена" в Барнауле / Фото: amic.ru

Увеличить парковочное пространство рядом с "Титов-Ареной" или стадионом "Динамо" в Барнауле, несмотря на желание болельщиков, в будущем невозможно. Об этом в эфире подкаста "В теме края" Алтайского государственного университета рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов.

"Наша задача с собственниками объектов – создать комфортные условия для болельщиков. Парковка – важная часть инфраструктуры и первое "касание" со зрителем. К сожалению, нормативы по благоустройству и парковке за время, когда строили "Титов-Арену" или стадион "Динамо", заметно изменились. Возможности земельных участков уже превышены и сложно найти площадки для парковки. Оба спортивных сооружения находятся не в собственности Министерства спорта, поэтому мы никак повлиять на эту историю не можем", – заявил Иван Нифонтов.

Министр посоветовал болельщикам заранее приезжать на спортивные мероприятия, чтобы занять место на парковке.

Домашние матчи хоккейного клуба "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ регулярно собирают несколько тысяч зрителей. А вот мест на парковке возле арены в центре Барнаула хватает не всем. Это при том, что несколько лет назад ее расширили, что позволило дополнительно разместить несколько десятков автомобилей. Сделали это за счет демонтажа кассы для продажи билетов, которую перенесли внутрь "Титов-Арены". В итоге из-за нехватки парковок многие фанаты "Динамо-Алтая" вынуждены оставлять свои автомобили на территории рядом с площадью Сахарова либо искать места где-то по соседству с ледовой ареной.

Что касается футбольного стадиона "Динамо", у клуба нет средств на реконструкцию арены. В планах руководства динамовцев замена газона. По последней информации, на это необходимо не менее 50 миллионов рублей.

По словам руководства клуба, существует вариант, при котором снести стадион и построить новый будет дешевле. Однако изменились градостроительные нормы и спорткомплекс таких же размеров без большой парковки "втиснуть" уже не получится. Тогда придется возводить арену более компактную, поэтому основной вариант – ремонтировать уже существующий стадион. Необходимо привести в порядок трибуны, различные инженерные коммуникации и другие помещения.