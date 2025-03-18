Советское наследие. Почему рядом с "Титов-Ареной" невозможно увеличить парковку
О причинах рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов
18 марта 2025, 06:15, ИА Амител
Увеличить парковочное пространство рядом с "Титов-Ареной" или стадионом "Динамо" в Барнауле, несмотря на желание болельщиков, в будущем невозможно. Об этом в эфире подкаста "В теме края" Алтайского государственного университета рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов.
"Наша задача с собственниками объектов – создать комфортные условия для болельщиков. Парковка – важная часть инфраструктуры и первое "касание" со зрителем. К сожалению, нормативы по благоустройству и парковке за время, когда строили "Титов-Арену" или стадион "Динамо", заметно изменились. Возможности земельных участков уже превышены и сложно найти площадки для парковки. Оба спортивных сооружения находятся не в собственности Министерства спорта, поэтому мы никак повлиять на эту историю не можем", – заявил Иван Нифонтов.
Министр посоветовал болельщикам заранее приезжать на спортивные мероприятия, чтобы занять место на парковке.
Домашние матчи хоккейного клуба "Динамо-Алтай" в первенстве ВХЛ регулярно собирают несколько тысяч зрителей. А вот мест на парковке возле арены в центре Барнаула хватает не всем. Это при том, что несколько лет назад ее расширили, что позволило дополнительно разместить несколько десятков автомобилей. Сделали это за счет демонтажа кассы для продажи билетов, которую перенесли внутрь "Титов-Арены". В итоге из-за нехватки парковок многие фанаты "Динамо-Алтая" вынуждены оставлять свои автомобили на территории рядом с площадью Сахарова либо искать места где-то по соседству с ледовой ареной.
Что касается футбольного стадиона "Динамо", у клуба нет средств на реконструкцию арены. В планах руководства динамовцев замена газона. По последней информации, на это необходимо не менее 50 миллионов рублей.
По словам руководства клуба, существует вариант, при котором снести стадион и построить новый будет дешевле. Однако изменились градостроительные нормы и спорткомплекс таких же размеров без большой парковки "втиснуть" уже не получится. Тогда придется возводить арену более компактную, поэтому основной вариант – ремонтировать уже существующий стадион. Необходимо привести в порядок трибуны, различные инженерные коммуникации и другие помещения.
06:44:17 18-03-2025
то есть, когда вокруг Дворца спорта убирали фонтан, относящийся к нему, построив на этом месте дом, хоккейную коробку и строили гаражи на ее месте, территория была, а сейчас ее нет?
06:45:10 18-03-2025
снова предки- совки подкачали? снесите его и сделайте Илитную парковку.
13:26:04 18-03-2025
Элен без ребят (06:45:10 18-03-2025) снова предки- совки подкачали? снесите его и сделайте Илитну... Стопудова, это В.И.Ленин мину подложил.
08:23:48 18-03-2025
Болельщики пусть на траНвае ездят, а центровые ваще пешком. Полезно!
09:04:30 18-03-2025
да давайте дворец спорта снесем.
в вы сами знаете что здесь будет, для местечковых илитариев парковок не хватает?
расслабьтесь )) вы живете не просто в сибири, а в барнауле, поэтому как ваш жк называется и где он находится - особо не принципиально, потому что глобально локация одна ))
09:23:34 18-03-2025
По словам руководства клуба, существует вариант, при котором снести стадион и построить новый будет дешевле
Зачем??? на последней игре было несколько десятков зрителей. Не мучайте уже больную лошадь
09:49:29 18-03-2025
Снести стадион и построить новый с подземной многоуровневой парковкой под всей площадью сооружения.
10:27:11 18-03-2025
Гость (09:49:29 18-03-2025) Снести стадион и построить новый с подземной многоуровневой ... Снести стадион и построить ЖК с ценой квадратного метра больше 400 тысяч рублей, ведь рядом же Мерия
11:24:42 18-03-2025
Правдофил (10:27:11 18-03-2025) Снести стадион и построить ЖК с ценой квадратного метра боль... рядом что? если.вы имели ввиду мЭрию Барнаула, но она вообще не рядом и даже не близко. недалеко Администрация края, а это совсем разные конторы.
11:40:32 18-03-2025
Элен без ребят (11:24:42 18-03-2025) рядом что? если.вы имели ввиду мЭрию Барнаула, но она вообще... Я про стадион Динамо, который возле здания по Адресу пр-т Ленина 16.
мЕрия - это из старого анекдота:
Иван, деревенский мужик, приезжает в Москву и вдруг встречает там своего
бывшего односельчанина, который уехал в Москву еще за 5 лет до этого.
Иван:
- Здорово, Витек! Вот не ожидал тебя встретить!
- Привет.
- Как у тебя жизнь-то здесь, Витек?
- Хм... Ты не забывай, что мы находимся в Москве, и здесь меня все
называют Виктором. А устроился я здесь очень даже неплохо: живу в
центре, у мэрии.
Еще немного поговорив, они расходятся, а через день Иван возвращается в
свою деревню и рассказывает жене:
- Нинка, ты представляешь, я в Москве Витька встретил. Такой важный
стал, говорит, все его там называют Виктором. А живет он там у какой-то
Маньки, которую он МЕрией называет.
16:06:08 18-03-2025
Гость (11:40:32 18-03-2025) Я про стадион Динамо, который возле здания по Адресу пр-т Ле... аа
10:02:12 18-03-2025
На каком основании Дворец Спорта получил сомнительное название и ушёл в частные руки? А что там по ДТП со смертельными исходами? Порешали? Лично я туда никогда не пойду.
15:18:45 18-03-2025
45655 (10:02:12 18-03-2025) На каком основании Дворец Спорта получил сомнительное назван... Это имя великого космонавта-то сомнительное? Ну-ну
15:57:56 18-03-2025
Гость (15:18:45 18-03-2025) Это имя великого космонавта-то сомнительное? Ну-ну... "Дворец зрелищ и спорта им. Германа Титова" - нормальное название.
"Титов-Арена" - условное единичное название. Вместимость менее 10 000 человек, площадь меньше футбольного поля, чтобы это все "ареной" называть. Это как на ВАЗ2106 повесить значок Мерседес и текст "Lexus 570"
10:03:40 18-03-2025
потому что на ледовой парковке паркуются жители рядомвоткнутых "ылиток"
10:48:50 18-03-2025
гость (10:03:40 18-03-2025) потому что на ледовой парковке паркуются жители рядомвоткнут... Соглашусь с вами ,а это принятая практика ,Плаза на Красноармейском ,а рядом магазины Магнит и Мария ра ,не подъехать ибо все авто с этого муравейника стоят ,причём многие авто видно что ими и не пользуются .
11:11:08 18-03-2025
гость (10:03:40 18-03-2025) потому что на ледовой парковке паркуются жители рядомвоткнут... так надо сделать ее на дневное время, а ночью эвакуация...
10:27:10 18-03-2025
А вы раньше приезжайте и паркуйте авто ,вот хороший дал совет министр на нехватку мест ,а кто позже приедет пусть ищет место ,почему в гнилой Европе все наоборот ,если торговый центр ,то огромная парковка и это при огромных территориях в России ,а про жилые дома вообще разговора нет ,парковочных мест кот наплакал ,а живем то мы уже в 21 веке ,а что дальше будет эдак через энное лет …
11:09:47 18-03-2025
А в чем проблема сделать нормальную большую парковку перед памятником Ильича на пл. Советов, хотя бы в дневное время ???
14:30:26 18-03-2025
Гость (11:09:47 18-03-2025) А в чем проблема сделать нормальную большую парковку перед п... А если памятник убрать - туда ещё машин восемь встанет.
13:30:50 18-03-2025
Хорошая привычка подъезжать ко входу примерно как тусить на крыльце перед дверью.
На какое количество транспорта рассчитывают автомобильные болельщики и как предлагают использовать парковку в дни без представлений/состязаний?
21:18:16 18-03-2025
какой министр такие и советы